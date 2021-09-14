Більш ніж половина молодих людей у 10 країнах світу вважають, що людство приречене через глобальні зміни клімату на планеті.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного британським Університетом Бата у співпраці з ще п’ятьма вишами.

Дослідники провели опитування в 10 країнах: Великій Британії, Фінляндії, Франції, США, Австралії, Португалії, Бразилії, Індії, на Філіппінах та в Нігерії.

Загалом було охоплено 10 тисяч молодих людей у віці від 16 до 25 років.

Як з’ясувалося, багато хто з опитаних вважають, що у них немає майбутнього, що людство приречене, а уряди країн світу не реагують належним чином на ситуацію з кліматом.

Так, близько 60% опитаних молодих людей повідомили, що дуже або надзвичайно стурбовані через зміни клімату. А 45% зазначили, що переживання за долю планети безпосередньо вплинули на їхнє повсякденне життя.

Крім того, 75% молодих людей лякає майбутнє, а понад половина (або ж 56%) вважають людство приреченим.

Загалом 83% опитаних погодилися із твердженням, що людство належним чином не піклується про планету.

Дві третини респондентів повідомили про сум, страх і тривогу. Багато хто розповідав, що відчував страх, гнів, відчай, горе і сором через ситуацію з кліматом. А дехто заявляв і про надію.

Лише 31% опитаних висловили думку, що урядам можна довіряти в питанні боротьби зі змінами клімату. Багато опитаних наголошували, що почуваються зрадженими та покинутими політиками й дорослими.

– Я не хочу помирати, але я не хочу жити у світі, де немає турботи про дітей та тварин, – заявив один із учасників дослідження.

Загалом дослідники зазначають, що молодь збентежена бездіяльністю урядів у питанні клімату. За словами авторів опитування, хронічний стрес через зміни клімату в майбутньому може збільшити ризик психічних та фізичних проблем серед молоді.

Рівень хвилювання серед молодих людей є високим ще й тому, що вони на власні очі бачать наслідки кліматичних змін.

– Тривога стосується не лише руйнування навколишнього середовища, а й нерозривно пов’язана з бездіяльністю урядів щодо зміни клімату. Молодь почувається покинутою та зрадженою урядами. Ми вимірюємо не лише те, що вони відчувають, а й те, що вони думають. Четверо з 10 вагаються щодо народження дітей, – розповіла провідний автор дослідження Керолайн Хікман з Університету Бата.

За інформацією дослідників, рівень тривожності найвищий у країнах, де політика урядів у сфері клімату вважається найслабшою.

На початку серпня ООН оприлюднила звіт щодо глобальних кліматичних змін. У ньому зазначається, що людська діяльність призвела до нагрівання атмосфери, океанів та суходолу. Зокрема, поточний рівень викидів парникових газів може спричинити порушення ключової температурної межі трохи більше ніж за десять років. А рівень моря може зрости до двох метрів до кінця століття, а до 2150 року – на п’ять метрів.

Спеціалісти прогнозують, що у найближчі 50-100 років клімат в Україні ставатиме все більш сухим. Детальніше про те, як може змінитися клімат в Україні через 50 років – читайте в матеріалі.