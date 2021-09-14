Президента Чехії Мілоша Земана екстрено госпіталізували

Президента Чехії Мілоша Земана поклали у Центральний військовий госпіталь у Празі.
Конкретну причину госпталізації поки не називають. Як повідомив радник президента Мартін Неєдли, ідеться про регулярне медичне обстеження. Відомо, що Земана супроводжувала дружина Івана.
А речник керівника Канцелярії президента Їржі Овчачек на своій сторінці у Twitter публікує псалми.
Hlasitě jsem volal k Hospodinu, a vyslyšel mě ze své svaté hory.
Klidně jsem ulehl a usnul. Probudil jsem se, protože mi Hospodin pomáhá.
Nezaleknu se ani tisíců, kteří mě obkličují.
Žalm 3, 5-7
— Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) September 14, 2021
– Я голосно кликав Господа, і він почув мене зі своєї святої гори. Я спокійно ліг і заснув. Я прокинувся, бо Господь допомагав мені. Мене не лякатимуть тисячі людей, які мене оточують. Псалом 3, 5-7, – процитував молитовний твір Овчачек.
Раніше глава країни кілька разів перебував у цій лікарні в рамках реабілітаційних заходів.
Також у цьому шпиталі перебуває колишній президент Чехії, 80-літній Вацлав Клаус. Минулого вікенду Вацлав Клаус був шпиталізований у зв’язку з підвищеним тиском.
Речниця військового госпіталю Їтка Зінке, як повідомляє Чеське телеграфне агентство (ČTK), коментувати причину шпиталізації Мілоша Земана відмовилась.
Про те, як довго утримуватимуться у лікувальному закладі обидва президенти, наразі інформації немає.
Навесні цього року Земан через проблеми з ногами змушений був почати користуватися інвалідним візком.
76-річний президент тривалий час лікувався з приводу невропатії стоп та діабету. До того ж він зламав руку після падіння у серпні минулого року та кілька місяців носив ортез.
Джерело: Novinky