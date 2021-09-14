Президента Чехії Мілоша Земана екстрено госпіталізували

Президента Чехії Мілоша Земана поклали у Центральний військовий госпіталь у Празі.

Конкретну причину госпталізації поки не називають. Як повідомив радник президента Мартін Неєдли, ідеться про регулярне медичне обстеження. Відомо, що Земана супроводжувала дружина Івана.

А речник керівника Канцелярії президента Їржі Овчачек на своій сторінці у Twitter публікує псалми.

Hlasitě jsem volal k Hospodinu, a vyslyšel mě ze své svaté hory. Klidně jsem ulehl a usnul. Probudil jsem se, protože mi Hospodin pomáhá. Nezaleknu se ani tisíců, kteří mě obkličují. Žalm 3, 5-7 — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) September 14, 2021

– Я голосно кликав Господа, і він почув мене зі своєї святої гори. Я спокійно ліг і заснув. Я прокинувся, бо Господь допомагав мені. Мене не лякатимуть тисячі людей, які мене оточують. Псалом 3, 5-7, – процитував молитовний твір Овчачек.

Раніше глава країни кілька разів перебував у цій лікарні в рамках реабілітаційних заходів.

Також у цьому шпиталі перебуває колишній президент Чехії, 80-літній Вацлав Клаус. Минулого вікенду Вацлав Клаус був шпиталізований у зв’язку з підвищеним тиском.

Речниця військового госпіталю Їтка Зінке, як повідомляє Чеське телеграфне агентство (ČTK), коментувати причину шпиталізації Мілоша Земана відмовилась.

Про те, як довго утримуватимуться у лікувальному закладі обидва президенти, наразі інформації немає.

Навесні цього року Земан через проблеми з ногами змушений був почати користуватися інвалідним візком.

76-річний президент тривалий час лікувався з приводу невропатії стоп та діабету. До того ж він зламав руку після падіння у серпні минулого року та кілька місяців носив ортез.

Джерело: Novinky