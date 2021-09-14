Таліби зіткнуться з додатковими міжнародними санкціями – Ентоні Блінкен

Радикальне угруповання Талібан може зіткнутися з додатковими міжнародними санкціями

Тригером для впровадження санкцій проти талібів буде неадекватне управління Афганістаном, тобто не таке, як очікує світове співтовариство, заявив глава Держдепу США Ентоні Блінкен.

– Важко собі уявити, що діючі санкції будуть скасовані, якщо таліби будуть порушувати базові права афганців. До того ж, можуть бути введені додаткові санкції, – сказав він на слуханнях в комітеті сенату США з закордонних справ.

Раніше США і багато інших країн попереджали, що таліби повинні, серед іншого, гарантувати дотримання прав людини в Афганістані, а також боротися проти тероризму, якщо хочуть, щоб з них зняли санкції.

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Раніше повідомляли в НАТО, що організація не допустить, щоб Афганістан перетворили на базу для терористичних угруповань.

Крім того, генсек додав, що від талібів чекають дотримання зобов’язань щодо поваги до прав людини і можливості безпечного виїзду з країни тих, хто хоче залишити Афганістан.

7 вересня стало відомо, що радикальне угруповання Талібан сформував новий уряд Афганістану. Головою кабінету талібів став Мухаммад Хасан Ахунд, його перший заступник – мулла Барадар Ахунд, другий заступник прем’єр-міністра – Мавлаві Абдул Салам Ханафі.