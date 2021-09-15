Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш назвав пандемію Covid-19 найскладнішим періодом для людства з часів Другої світової війни.

Така заява пролунала перед закриттям 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН, після якої розпочалася 76-та сесія.

Гутерреш зазначив, що пандемія поглибила нерівність у світі, завдала удару по економіці, а мільйони людей опинилися на межі бідності.

– Це був найважчий період, з яким зіткнувся світ з часів Другої світової війни. Пандемія посилила нерівність. Зруйнувала економіку на глобальному, національному рівні та на рівні домашніх господарств. Занурила мільйони людей у крайню бідність. Зруйновано системи підтримки, – наголосив генсек ООН.

Гутерреш додав, що все це відбувається на тлі жорстких конфліктів та стихійних лих, які щодня ставлять під загрозу мільйони життів на планеті.

Згадав генсек ООН і про надзвичайну ситуацію через зміни клімату .

Гутерреш наголосив, що усі ці проблеми можна подолати, якщо об’єднатися і виступити єдиним фронтом.

– Ставки високі – і шлях попереду буде важким. Однак найважливіше значення мають довіра і згуртованість між усіма державами-членами ООН, – заявив Гутерреш.

У серпні фахівці Всесвітньої організації охорони здоров’я спрогнозували, що загальна кількість хворих на коронавірус у світі може перевищити 300 млн вже на початку наступного року.

Перші випадки Covid-19 виявили наприкінці 2019 року. У січні 2021 року у світі вже налічувалось 100 млн хворих, а всього через півроку кількість Covid-хворих перевищила 200 млн.

У ВООЗ закликають активніше вакцинуватися та ділитися вакцинами, аби побороти пандемію.

А новий очільник Генеральної Асамблеї ООН Абдулла Шахід поставив мету, щоб до кінця 2022 року кожна людина у світі отримала укол від коронавірусу.

Джерело: ООН

Фото: ООН