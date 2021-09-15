Сі Цзіньпін відмовився від пропозиції Байдена зустрітися особисто – ЗМІ

Лідер Китайської народної республіки Сі Цзіньпін відхилив пропозицію 46-го президента США Джо Байдена зустрітися особисто.

Про це повідомляють різні авторитетні видання, зокрема Financial Times.

Джерела FТ наголошують, що у відповідь на пропозицію Байдена голова Китаю запропонував американському лідеру прийняти “менш різкий тон щодо Пекіну”.

– Сі Цзіньпін, мабуть, натякнув, що спочатку необхідно поліпшити тон і атмосферу відносин, – повідомило джерело видання.

Натомість Байден заперечує це і на запитання журналістів про те, чи розчарований він відмовою сказав лише “це неправда”.

10 вересня лідери двох країн мали телефонну розмову, яка стала другою з моменту обрання Байдена президентом.

Американські і китайські ЗМІ дають зовсім різну інформацію щодо результатів розмови.

Китайський державний телеканал повідомляє, що Сі Цзіньпін сказав Джо Байдену, що нинішня політика США стала причиною серйозних труднощів і вибудовування нових відносин “має вирішальне значення для майбутнього та долі світу”.

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Білий дім повідомив, що дискусія була досить широкою і мала стратегічне значення, а лідери Китаю та США обговорили різні сфери.

Джерело: FT