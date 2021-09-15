Уперше за 63 роки відремонтують відому кам’яну споруду у Великій Британії Стоунхендж через появу тріщин у вертикальних брилах.

Те, що стовпи, перетинки та спеціальний розчин, що їх скріплює, зазнали ерозії, стало відомо після проведення лазерного сканування.

Зруйнований бетонний розчин замінюватимуть вапняною сумішшю. Реставраційні роботи планують завершити за два тижні.

За словами старшої кураторки Стоунхенджу Гезер Себір, такі захисні заходи необхідні для того, щоб зберегти видатну пам’ятку.

– Стоунхендж – унікальний серед подібних споруд за якістю дольменів, з яких він складається, і з’єднань, які їх скріплюють. Але вітри та дощі за 4,5 тисячі років залишили на них свій слід, – наголосила вона.

На знак початку робіт фонд Англійська спадщина запросив Річарда Вудмана-Бейлі, який восьмирічним хлопцем поклав півпенса в розчин біля основи одного з стовпів у 1958 році.

Уже 71-річний Річард повторить цей ритуал, але тепер покладе спеціальну срібну монету із зображенням воїна зі списом і левом номіналом два фунти (73 грн).

Її в 2021 році чоловік власноруч викарбував у Королівському монетному дворі. Про це поклопотало правління фонду.

– Ми з радістю запросили Річарда, щоб він власноручно викарбував свою історичну монету. Схожі монети кілька століть мали з собою люди, які прямували до Стоунхенджу. Нумізматика пов’язує покоління, – говорить директор із колекційних монет Королівського монетного двору Ребекка Морган.

Стоунхендж – одна з найдавніших пам’яток світової цивілізації.

За даними радіовуглецевого аналізу, кам’яну споруду неподалік міста Солсбері в графстві Вілтшир збудували майже одночасно з пірамідою Хеопса.

Вона складається із вертикально встановлених кам’яних стовпів діаметром 110 м.

В околицях Стоунхенджу каменоломень немає. За останніми даними, гігантські кам’яні моноліти могли доставити з Уельсу на відстань близько 240 км.

Яким чином це вдалось зробити, враховуючи тодішні примітивні технології, наразі не відомо.