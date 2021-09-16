Генсек ООН попередив про наслідки зміни клімату: Будуть катастрофічними

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав до негайного, швидкого і масштабного скорочення викидів парникових газів, аби приборкати глобальне потепління і запобігти кліматичній катастрофі.

Таку заяву він зробив під час презентації звіту ООН щодо зусиль у боротьбі зі змінами клімату.

У своєму зверненні генсек ООН попередив уряди країн світу, що зміни клімату відбуваються швидше, ніж прогнозувалося. Водночас шкідливі викиди в атмосферу вже відновилися після пандемічного спаду.

Гутерреш нагадав про нещодавні погодні катаклізми: від урагану Іда в Сполучених Штатах до повеней в Західній Європі і смертельної аномальної спеки на північному заході Тихого океану.

За його словами, ці стихійні лиха продемонстрували, що жодна країна не може почуватися в безпеці.

– Ці зміни – лише початок гіршого. Якщо не відбудеться негайного, швидкого і масштабного скорочення викидів парникових газів, ми не зможемо обмежити глобальне потепління 1,5 градусами за Цельсієм. Наслідки будуть катастрофічними, – наголосив генсек ООН.

Він закликав країни світу дотримуватися Паризької кліматичної угоди, ухваленої в 2015 році. Документ підписали представники 196 країн світу. Згідно з угодою, сторони повинні зробити все можливе, аби стримати глобальне потепління на планеті в межах 1,5 градуси за Цельсієм.

Гутерреш також закликав уряди представити більш амбітні плани щодо скорочення викидів вуглецю.

На початку серпня цього року ООН оприлюднила звіт щодо глобальних кліматичних змін. Згідно з цим документом, людська діяльність призвела до нагрівання атмосфери, океанів та суходолу. Так, нинішній рівень викидів парникових газів може спричинити порушення температурної межі трохи більше ніж за десять років. А рівень моря може зрости до двох метрів до кінця століття, а до 2150 року – на п’ять метрів.

Що стосується України, то спеціалісти прогнозують, що у найближчі 50-100 років клімат у нашій країні ставатиме все більш сухим.

Тим часом Світовий банк спрогнозував, що зміна клімату може змусити 216 млн осіб у шести регіонах світу мігрувати в межах своїх держав в найближчі 30 років.

Джерело: Associated Press