Європейський Союз повинен продовжувати політику розширення. До цього під час першого засідання Arraiolos Group закликав голів парламентських і напівпрезидентських держав-членів ЄС очільник Польщі Анджей Дуда.

– ЄС не довірятимуть, якщо нашим партнерам, які докладають зусиль для приєднання до нашої спільноти, не нададуть такої можливості. Тому я говорю про розширення. Ми, Європа, – континент, а не клуб для обраних, – наголосив президент Польщі.

Анджей Дуда констатував: через 30 років після падіння залізної завіси європейська територія все ще розділена:

– І завіса ця сьогодні – не із заліза, а з митних бар’єрів, візових обмежень через відсутність перспектив щодо членства.

Далі президент відкрито заявив, що стати частиною європейської спільноти прагнуть Молдова та Україна.

– У Молдові я бачив молодих людей, які із захопленням змінюють свою країну. Ми всі бачили Україну в 2014 році, де юних патріотів та демократів вбивали на барикадах, щоб одного дня їхня країна потрапила до європейського співтовариства, – сказав він.

Аджей Дуда зазначив, що президенти, які змінять його на посаді через 10-15 років, поділятимуть цю думку, якщо до того часу ситуація не зміниться.

– Я запевняю вас, що Польща не змінить своє ставлення до поділу на “союзних” та “несоюзних”, бо розділений континент не може мати жодної стратегічної автономії, – озвучив свою думку президент Польщі.

3 травня президенти Польщі, України, Естонії, Литви та Латвії у Варшаві підписали спільну декларацію.

У спільному документі очільники країн зауважили, що з надією дивляться в майбутнє та побажали, щоб європейська цивілізація будувалась на засадах свободи, суверенітету, територіальної цілісності, демократії, верховенства права, рівності та солідарності.

На їхнє переконання, Європа повинна бути відкритою для всіх країн і народів, які поділяють такі цінності.

Джерело: Prezydent.pl