Північний потік-2 не можна запускати без аналізу його впливу на клімат – німецькі екологи

Німецька організація із захисту навколишнього середовища і прав споживачів Deutsche Umwelthilfe знову вимагає перевірити вплив Північного потоку-2 на екологічну безпеку.

Екологи подали апеляцію на рішення Федерального морського і гідрографічного агентства (BSH) не розглядати дозвіл на будівництво російського газопроводу.

У червні цього року Deutsche Umwelthilfe вже подала заяву про перегляд справи у зв’язку з рішенням Федерального конституційного суду з клімату. Проте BSH відхилив її. У зв’язку з цим в організації вирішили подати апеляцію.

Виконавчий директор організації Deutsche Umwelthilfe зазначив, що Північний потік-2 не повинен бути введений в експлуатацію без додаткового аналізу його впливу на клімат.

За його словами, це може призвести до гігантських викидів парникових газів, що суперечить цілям Німеччини і Паризької кліматичної угоди. Тому організація продовжить використовувати всі законні засоби, щоб запобігти введенню в експлуатацію найбільшого в Європі проекту з видобутку викопного палива.

10 вересня стало відомо, що російський газопровід Північний потік-2 повністю добудували. 13 вересня у Федеральному мережевому агентстві Німеччини (Bundesnetzagentur) повідомили, що отримали всі документи на сертифікацію газопроводу як незалежного газотранспортного оператора.

Їх розгляд може розтягнутися на чотири місяці. Зі свого боку держсекретар федерального міністерства економіки та енергетики Німеччини Андреас Файхт на зустрічі з радником міністра енергетики України Оленою Зеркаль запевнив, що Північний потік-2 не запустять в експлуатацію до завершення сертифікації.

Джерело: Deutsche Umwelthilfe