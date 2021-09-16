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Софія Зінов'єва |

США, Велика Британія і Австралія створили військовий альянс для протидії Китаю

США, Велика Британія і Австралія створили військовий альянс для протидії Китаю

Сполучені Штати, Велика Британія і Австралія створюють тристороннє партнерство у сфері безпеки для протистояння Китаю.

Ініціатива має назву Aukus, про її створення оголосили спільно президент США Джо Байден та прем’єр-міністри Британії і Австралії Борис Джонсон та Скотт Моррісон.

Джонсон також заявив, що ці країни були “природними союзниками” і хоча вони розділені географічно, ця угода створить “нове партнерство в сфері оборони і буде сприяти створенню нових робочих місць і процвітання”.

Усі учасники брифінгу для ЗМІ намагались не згадувати слово Китай і наголошували на підтримці і посиленні стримування.

Однак у журналістів не залишилось сумнівів у тому, яку країну треба стримувати, і що ініціатива – це відповідь на китайську експансію в Південно-Китайському морі.

Aukus передбачає, що команди з трьох країн-підписантів працюватимуть над планом проекту, який має розвинути Австралію у сьому в світі країну, озброєну підводними човнами із ядерними реакторами.

Триватиме робота над планом наступні 18 місяців, а Австралія запевняє, що в неї немає наміру створювати ядерний потенціал, і вона беззаперечно дотримуватиметься Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Документ дозволяє країнам без ядерної зброї будувати атомні підводні човни і вилучати матеріал, що розщеплюється і є необхідним  для реакторів цих човнів.

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Усі атомні підводні човни повинні перебувати під контролем Міжнародного агентства з атомної енергії.

Крім цього, партнерство передбачає більш тісне та консолідоване узгодження регіональної політики та інших дій, а також інтеграцію збройних сил та оборонної промисловості союзників.

Джерело: The Guardian

Фото: Getty Images

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