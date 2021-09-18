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Дмитро Кудрявцев |

МЗС Польщі відповів Росії на заяву про визвольний похід 1939 року

МЗС Польщі відповів Росії на заяву про визвольний похід 1939 року

Міністерство закордонних справ Польщі назвало вторгнення військ СРСР, яке відбулося 17 вересня 1939 року, агресією, що було проведено у змові з нацистською Німеччиною.

Відповідний коментар зробив представник МЗС Польщі Лукаш Ясіна, у відповідь на заяву російських дипломатів, які назвали радянське вторгнення в Польщу – визвольним походом.

– Республіка Польща не перестала існувати 17 вересня 1939 року Мешканці захоплених територій швидко стали жертвами злочинів, скоєних радянською державою, – заявив Ясина.

Він також підтримав позицію польського Інституту національної пам’яті, який назвав заяву російського МЗС історичної брехнею.

Крім того, в Інституті підкреслили, що 17 вересня 1939 назавжди залишиться символом злочинного співробітництва Адольфа Гітлера та Йосипа Сталіна проти вільних народів Європи.

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Фото: Dreamstime

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