МЗС Польщі відповів Росії на заяву про визвольний похід 1939 року

Міністерство закордонних справ Польщі назвало вторгнення військ СРСР, яке відбулося 17 вересня 1939 року, агресією, що було проведено у змові з нацистською Німеччиною.

Відповідний коментар зробив представник МЗС Польщі Лукаш Ясіна, у відповідь на заяву російських дипломатів, які назвали радянське вторгнення в Польщу – визвольним походом.

– Республіка Польща не перестала існувати 17 вересня 1939 року Мешканці захоплених територій швидко стали жертвами злочинів, скоєних радянською державою, – заявив Ясина.

Він також підтримав позицію польського Інституту національної пам’яті, який назвав заяву російського МЗС історичної брехнею.

Крім того, в Інституті підкреслили, що 17 вересня 1939 назавжди залишиться символом злочинного співробітництва Адольфа Гітлера та Йосипа Сталіна проти вільних народів Європи.