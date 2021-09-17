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Дмитро Кудрявцев |

Намагалася зробити селфі: в Іспанії українка впала зі скали

Замок Бенидорм

Українська туристка зірвалася зі скелі і впала в море з оглядового майданчика замку в місті Бенідорм, який також називають балконом Європи.

За попередньою інформацією, 26-річна дівчина намагалася зробити Селфі, сидячи на перилах, та зірвалася з 30-метрової висоти, повідомляють місцеві ЗМІ.

Повідомляється, що інцидент стався ще у вівторок, 14 вересня, коли вона відвідувала пам’ятка в компанії свого друга.

Місцеві рятувальники зуміли витягнути з води українку, незважаючи на сильний шторм. Після цього вони провели дівчині реанімаційні заходи, після чого потерпілу доставили в порт Бенідрома.

Там постраждалої провели кардіологічні маніпуляції, відновивши її життєво-важливі функції.

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Українка госпіталізована в реанімацію міської лікарні Аліканте. Її стан оцінюється як критичний.

У свою чергу міська рада Бенідорм повідомив, що не має інформації про подію на оглядовому майданчику, яку щорічно відвідують десятки тисяч туристів.

Фото: Depositphotos

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