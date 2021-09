На 76-й сесії Генеральної асамблеї ООН розглянуть питання окупованих територій України. Про це повідомило Міністерство закордонних справ.

Генеральна асамблея внесла питання окупації українських територій у порядок денний. МЗС України привітало це рішення. Міністерство сподівається, що на сесії розглянуть шляхи притягнення до відповідальності за окупацію Російської Федерації.

We welcome today’s #UNGA decision to include an item on the temporarily occupied territories of Ukraine to the agenda of its 76th session. Looking forward to a focused discussion on ways of bringing Russia to account for violations of Ukraine’s territorial integrity & UN Charter. pic.twitter.com/prRPTaM463

