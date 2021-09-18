На 76-й сесії Генеральної асамблеї ООН розглянуть питання окупованих територій України. Про це повідомило Міністерство закордонних справ.

Генеральна асамблея внесла питання окупації українських територій у порядок денний. МЗС України привітало це рішення. Міністерство сподівається, що на сесії розглянуть шляхи притягнення до відповідальності за окупацію Російської Федерації.

– З нетерпінням чекаємо цілеспрямованої дискусії щодо шляхів притягнення Росії до відповідальності за порушення територіальної цілісності України та Статуту ООН.

We welcome today’s #UNGA decision to include an item on the temporarily occupied territories of Ukraine to the agenda of its 76th session. Looking forward to a focused discussion on ways of bringing Russia to account for violations of Ukraine’s territorial integrity & UN Charter. pic.twitter.com/prRPTaM463 — MFA of Ukraine ???????? (@MFA_Ukraine) September 17, 2021

Спільні дебати 76-ї сесії Генеральної асамблеї ООН відбудуться з 21 до 26 вересня у Нью-Йорку (США). У них братимуть участь лідери країн з усього світу. Очікується, що головними темами обговорень стануть пандемія коронавірусу та зміна клімату.

20 вересня туди вирушить президент України Володимир Зеленський. Про це заявив його прес-секретар Сергій Нікіфоров.

У 2019 році Зеленський також брав участь у сесії Генасамблеї. У 2020 році сесію провели в форматі онлайн через обмеження, пов’язані з Covid-19.