США неухильно сприятимуть проведенню в Україні судової реформи. Так у Державному департаменті Сполучених Штатів відреагували на те, що 13 вересня не вдалося обрати членів Етичної ради суддів.

Держдеп констатує: у липні Україна ухвалила історичний закон, який сприятиме справжній реформі судової влади.

Відповідно до цього закону міжнародні партнери призначили висококваліфікованих експертів для підтримки оновлення найвищого в Україні органу судового управління – Вищої ради правосуддя.

– Однак 13 вересня Рада суддів України не висунула українських суддів для участі в процесі. Ця відмова загрожує зірвати справжню судову реформу в Україні. Однак ще є час заощадити зусилля.

Рада суддів може виконати свій обов’язок щодо виконання закону та висунути кандидатури. Ми налаштовані сприяти цій критичній реформі, щоб народ України міг довіряти своїм судам та суддям, а також щоб Україна могла продовжувати свій шлях до євроатлантичної інтеграції, – озвучив позицію Держдепу його представник Нед Прайс.

У своїй заяві Держдеп акцентує увагу на тому, що Сполучені Штати разом з урядом України, громадянським суспільством та іншими міжнародними партнерами визнають, що судова реформа має вирішальне значення для зміцнення верховенства права та залучення іноземних інвестицій до країни.

Наголошують там і на тому, що завдяки судовій реформі з’явиться більше робочих місць та економічних можливостей.

– Крім того, з’явиться чесність та справедливість, на яку український народ заслуговує не менше, – зазначив Нед Прайс.

Згідно з законом про порядок обрання членів Вищої ради правосуддя, суб’єкт формування Етичної ради подає голові Вищої ради правосуддя список кандидатів до її складу протягом 30 днів з дня надходження відповідного звернення.

Суб’єктом подання є, серед іншого, Рада суддів України, яка повинна делегувати трьох представників до Етичної ради. Проте 13 вересня Рада суддів України не змогла делегувати своїх представників до Етичної ради, проваливши голосування та блокувавши таким чином початок нового етапу судової реформи.

На ситуацію відреагував президент України Володимир Зеленський. Глава держави заявив, що не допустить блокування найважливішої реформи країни.

16 вересня відбулася робоча зустріч президента з керівниками органів суддівського урядування, зокрема головою Ради суддів, Верховного суду, представниками парламенту та послами країн Великої сімки. Останні назвали розмову продуктивною.

Закон щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів президент Володимир Зеленський підписав 3 серпня.

Згідно із документом, членів ВККС призначатиме Вища рада правосуддя за результатами відкритого конкурсу, який проведуть за участі представників міжнародних організацій.

Водночас його проведе спеціальна конкурсна комісія. До її складу увійдуть троє чинних суддів (або у відставці, але в цьому випадку їх має запропонувати Рада суддів України) та три особи, запропоновані міжнародними та іноземними організаціями.

Джерело: U.S. Department of State