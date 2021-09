Що відомо про угоду Aukus між США, Британією та Австралією та чому її критикує Франція

Днями Сполучені Штати Америки, Велика Британія та Австралія оголосили про створення тристороннього партнерства у сфері безпеки в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

Цю ініціативу розцінюють як спробу протидії Китаю.

Однак, окрім КНР, котра очікувано засудила угоду як “вкрай безвідповідальну”, партнерство викликало невдоволення і Франції, котра втрачає багатомільярдну угоду із будівництва підводних човнів.

Що відомо про цю ситуацію та що про це пишуть західні ЗМІ – читайте в матеріалі.

Тристоронню ініціативу назвали Aukus. Про її створення оголосили спільно президент США Джо Байден та прем’єр-міністри Великої Британії і Австралії – Борис Джонсон та Скотт Моррісон.

Однак такі домовленості напряму зачіпають інтереси Франції. Ще в 2016 році Австралія обрала французьку суднобудівну компанію Naval Group для будівництва нового підводного флоту вартістю 40 млрд доларів. Цей флот мав замінити австралійські дизель-електричні підводні човни Collins, яким понад два десятиліття.

Лише кілька тижнів тому в уряді Австралії підтверджували факт домовленостей із Францією. Загалом йшлося про будівництво 12 підводних човнів. Наразі фінансовий обсяг угоди оцінюють у 66 млрд доларів.

І ось тепер нове тристороннє партнерство між США, Британією та Австралією фактично анулювало багатомільярдні домовленості з Парижем.

Міністерство закордонних справ Франції уже виступило із гнівною заявою через скасування Австралією угоди з будівництва човнів.

У Франції, схоже, покладають відповідальність за цю ситуацію на США. Так, у заяві французького МЗС сказано, що рішення Сполучених Штатів призвело до відсторонення європейського союзника та партнера, такого як Франція, від критично важливого співробітництва з Австралією. Крім того, в МЗС заявили, що таке рішення сигналізує про брак послідовності.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан окремо виступив з не менш гострою заявою, порівнявши дії президента США Джо Байдена із діяльністю його попередника Дональда Трампа.

Через ці події посольство Франції у Вашингтоні скасувало урочистий прийом, що планувався до річниці вирішальної морської битви в американській війні за незалежність.

Із заявою вже виступив держсекретар США Ентоні Блінкен, який запевнив, що Франція є життєво важливим партнером в Індо-Тихоокеанському регіоні і що Вашингтон продовжуватиме співпрацювати з Парижем.

Прем’єр Австралії Скотт Моррісон також запевнив, що його країна розраховує на тісне співробітництво з Францією. Водночас політик наголосив, що Австралія просто не може відмовитися від пропозиції США. За словами Моррісона, переваги атомних підводних човнів очевидні.

Скандал через новий тристоронній альянс та підводні човни спричинив обговорення в західних ЗМІ.

За оцінками аналітиків, пакт Aukus, що також охоплюватиме співпрацю в сфері штучного інтелекту та кібербезпеки, є однією за найбільших угод у галузі безпеки між трьома країнами з часів Другої світової війни, інформує британське агентство ВВС.

За словами експертів, це свідчить про те, що Вашингтон активізує свої зусилля з протидії Китаю.

А Малкольм Девіс, старший аналітик з питань оборонної стратегії Австралійського інституту стратегічної політики в Канберрі повідомив NBC News, що наразі перспективи покращення відносин із Китаєм є не надто великими, а тому Австралія має думати про власну безпеку.

Колишній посол Великої Британії у Франції лорд Пітер Рікеттс повідомив Sky News, що обурення Парижа є зрозумілим, адже пакт Aukus є важким ударом для оборонної промисловості Франції.

“You can understand why the French are angry”

Lord Ricketts, former UK ambassador to France, says the AUKUS defence partnership is a “heavy blow to the French defence industry”. https://t.co/SOdbtSO8Cs pic.twitter.com/4xo7aGxp2i

— Sky News (@SkyNews) September 16, 2021