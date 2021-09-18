Що відомо про угоду Aukus між США, Британією та Австралією та чому її критикує Франція

Днями Сполучені Штати Америки, Велика Британія та Австралія оголосили про створення тристороннього партнерства у сфері безпеки в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

Цю ініціативу розцінюють як спробу протидії Китаю.

Однак, окрім КНР, котра очікувано засудила угоду як “вкрай безвідповідальну”, партнерство викликало невдоволення і Франції, котра втрачає багатомільярдну угоду із будівництва підводних човнів.

Що відомо про цю ситуацію та що про це пишуть західні ЗМІ – читайте в матеріалі.

Тристороннє партнерство та підводні човни

Тристоронню ініціативу назвали Aukus. Про її створення оголосили спільно президент США Джо Байден та прем’єр-міністри Великої Британії і Австралії – Борис Джонсон та Скотт Моррісон.

Серед іншого, домовленості передбачають, що США нададуть Австралії технології для будівництва атомних підводних човнів. Це може зробити Австралію сьомою країною в світі, озброєною підводними човнами із ядерними реакторами (після США, Великої Британії, Франції, Китаю, Індії та Росії).

Однак такі домовленості напряму зачіпають інтереси Франції. Ще в 2016 році Австралія обрала французьку суднобудівну компанію Naval Group для будівництва нового підводного флоту вартістю 40 млрд доларів. Цей флот мав замінити австралійські дизель-електричні підводні човни Collins, яким понад два десятиліття.

Лише кілька тижнів тому в уряді Австралії підтверджували факт домовленостей із Францією. Загалом йшлося про будівництво 12 підводних човнів. Наразі фінансовий обсяг угоди оцінюють у 66 млрд доларів.

І ось тепер нове тристороннє партнерство між США, Британією та Австралією фактично анулювало багатомільярдні домовленості з Парижем.

Міністерство закордонних справ Франції уже виступило із гнівною заявою через скасування Австралією угоди з будівництва човнів.

– Це рішення суперечить букві і духу співробітництва, яке переважало між Францією та Австралією і ґрунтувалося на відносинах політичної довіри, – зазначається в заяві.

У Франції, схоже, покладають відповідальність за цю ситуацію на США. Так, у заяві французького МЗС сказано, що рішення Сполучених Штатів призвело до відсторонення європейського союзника та партнера, такого як Франція, від критично важливого співробітництва з Австралією. Крім того, в МЗС заявили, що таке рішення сигналізує про брак послідовності.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан окремо виступив з не менш гострою заявою, порівнявши дії президента США Джо Байдена із діяльністю його попередника Дональда Трампа.

– Це жорстоке, одностороннє і непередбачуване рішення багато в чому нагадує мені те, що робив Трамп… Це удар у спину. Ми вибудували довірчі відносини з Австралією, і ця довіра була зраджена. Так не робиться між союзниками, – зазначав французький міністр.

Через ці події посольство Франції у Вашингтоні скасувало урочистий прийом, що планувався до річниці вирішальної морської битви в американській війні за незалежність.

Із заявою вже виступив держсекретар США Ентоні Блінкен, який запевнив, що Франція є життєво важливим партнером в Індо-Тихоокеанському регіоні і що Вашингтон продовжуватиме співпрацювати з Парижем.

Прем’єр Австралії Скотт Моррісон також запевнив, що його країна розраховує на тісне співробітництво з Францією. Водночас політик наголосив, що Австралія просто не може відмовитися від пропозиції США. За словами Моррісона, переваги атомних підводних човнів очевидні.

– Вони швидші, мають більшу потужність, більшу вантажопідйомність. Австралійці очікують, що я як прем’єр-міністр забезпечу найкращі можливості для забезпечення їхньої безпеки, – пояснив свою позицію Моррісон.

Що пишуть про цю ситуацію західні ЗМІ?

Скандал через новий тристоронній альянс та підводні човни спричинив обговорення в західних ЗМІ.

За оцінками аналітиків, пакт Aukus, що також охоплюватиме співпрацю в сфері штучного інтелекту та кібербезпеки, є однією за найбільших угод у галузі безпеки між трьома країнами з часів Другої світової війни, інформує британське агентство ВВС.

За словами експертів, це свідчить про те, що Вашингтон активізує свої зусилля з протидії Китаю.

– США раніше ділилися цією технологією (підводних човнів, – Ред.) лише з Великою Британією. А тому той факт, що Австралія тепер приєднується до цього клубу, вказує на те, що Сполучені Штати готові здійснити важливі нові кроки і відмовитися від старих норм, щоб відповісти на виклик Китаю, – заявив у коментарі американському телеканалу NBC News Сем Рогґівен, директор Програми міжнародної безпеки аналітичного центру The Lowy Institute в Сіднеї.

А Малкольм Девіс, старший аналітик з питань оборонної стратегії Австралійського інституту стратегічної політики в Канберрі повідомив NBC News, що наразі перспективи покращення відносин із Китаєм є не надто великими, а тому Австралія має думати про власну безпеку.

– Я думаю, що внаслідок цього (угоди між США, Британією та Австралією, – Ред.) Китай, імовірно, посилить тиск на нас, але, відверто кажучи, ми повинні це зробити, щоб забезпечити нашу безпеку – пояснив він.

Колишній посол Великої Британії у Франції лорд Пітер Рікеттс повідомив Sky News, що обурення Парижа є зрозумілим, адже пакт Aukus є важким ударом для оборонної промисловості Франції.

– Я сподіваюся, що британські та американські міністри шукають шляхи, як запевнити Францію, що відносини з нею щодо оборони лишаються важливими. Проте це важкий удар для Франції та її оборонної індустрії, – наголосив дипломат.

“You can understand why the French are angry” Lord Ricketts, former UK ambassador to France, says the AUKUS defence partnership is a “heavy blow to the French defence industry”. https://t.co/SOdbtSO8Cs pic.twitter.com/4xo7aGxp2i — Sky News (@SkyNews) September 16, 2021

Директор австралійського аналітичного центру The Lowy Institute Ерве Лемає висловив думку, що втрата Францією багатомільярдного контракту є ударом по президенту цієї країни Еммануелю Макрону.

– Єдина країна, яка може бути так само розлючена оголошенням про Aukus, як Китай, – це Франція. Відмова Австралії від угоди з державним французьким підприємством Naval Group – це серйозний удар для Макрона з великими комерційними наслідками. Це може спонукати Париж переосмислити стратегічне партнерство з англомовними країнами, – вважає Лемає.

Американське агентство Bloomberg також пише, що пакт Aukus став ударом для президента Франції Еммануеля Макрона, який лише в червні приймав прем’єра Австралії Скотта Моррісона в Єлисейському палаці і хвалив їхні дружні відносини на зустрічі Великої сімки у Великій Британії в тому ж місяці.

– Хоча Австралії може знадобитися більше десяти років, аби побудувати підводні човни, угода демонструє, як США об’єднуються з ключовими англомовними союзниками, щоб сформувати більш згуртовану систему оборони та компенсувати зростаючу військову міць Китаю, – додає агентство.

Неназваний американський чиновник повідомив Bloomberg, що угода Aukus просувалася протягом декількох тижнів, переговори не афішувалися. Під час перемовин Австралія дійшла висновку, що контракт із Францією більше не відповідає їхнім інтересам у сфері безпеки.

Тим часом американське видання The New York Times пише, що президент США Джо Байден, оголошуючи про угоду Aukus, схоже, відштовхнув важливого європейського союзника (Францію) та загострив і без того напружені відносини з Пекіном. Той факт, що Париж втратив багатомільярдну угоду з Австралією, журналісти назвали дипломатичною бурею.

– По суті, дипломатична буря – це ще й бізнес-питання: втрата доходів для військової промисловості Франції і вигода для американських компаній… У 2016 році Франція уклала власну угоду про надання Австралії звичайних підводних човнів, і судова тяганина з приводу її скасування видається неминучою, – зазначає видання.

А американський телеканал CNN із посиланням на чиновників у Брюсселі інформує, що час оголошення про пакт Aukus обрано не дуже вдала. Так, цього тижня в Євросоюзі планували представити свою Індо-Тихоокеанську стратегію.

Журналісти зазначають, що угода Aukus може сприйматися таким чином, що, попри глобальні амбіції Брюсселя, його не сприймають всерйоз як геополітичного гравця.

– Стратегія ЄС щодо Китаю відрізняється від стратегії США в одному: Євросоюз активно прагне до співпраці з Китаєм і розглядає його як економічного і стратегічного партнера. Офіційні особи Брюсселя вважають, що… можуть використовувати хороші відносини з Китаєм як буфер між Пекіном і Вашингтоном, тим самим надаючи ЄС можливість чіткої і важливої геополітичної ролі. Угода Aukus в очах декого підірвала будь-які реальні претензії Брюсселя на впливову присутність на світовій арені, – стверджується в матеріалі.

Ще один неназваний європейський чиновник, обізнаний із ситуацією, повідомив CNN, що останні події лише зміцнили думку Франції щодо того, що Євросоюзу потрібен власний потенціал для захисту своїх інтересів і нарощування присутності в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Джерело: ВВС, NBC News, Sky News, The New York Times, CNN, Bloomberg, МЗС Франції

Фото: Associated Press