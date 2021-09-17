У 2022 році, після перерви через пандемію коронавірусу, Всесвітній економічний форум (ВЕФ) знову відбудеться у швейцарському Давосі у звичному форматі.

Про це поінформували організатори заходу.

Щорічна зустріч Всесвітнього економічного форуму запланована на 17-21 січня 2022 року в офлайн-форматі, за безпосередньої участі лідерів держав, представників бізнесу та громадянського суспільства.

Вони мають розглянути економічні, екологічні, політичні та соціальні питання, що загострилися через пандемію.

Серед тем зустрічі – співпраця в боротьбі зі змінами клімату, розвиток капіталізму зацікавлених сторін (капіталізму стейкхолдерів), використання технологій четвертої промислової революції, а також забезпечення більш інклюзивного майбутнього в сфері праці.

– Пандемія посилила розкол у суспільстві. Це критичний рік для лідерів, щоб зібратися разом і сформувати необхідні партнерські відносини та політику. Зустріч збере разом прогресивних лідерів, які розвиватимуть співробітництво за участю багатьох зацікавлених сторін і вирішуватимуть нагальні економічні, політичні та соціальні проблеми світу, – наголошується в повідомленні.

Організатори форуму тісно співпрацюють із владою Швейцарії, експертами, національними та міжнародними організаціями охорони здоров’я, аби захід пройшов у безпечних умовах.

Більш детальний розклад Всесвітнього економічного форуму оприлюднять пізніше.

Крім того, ВЕФ проведе п’ятий саміт з питань сталого розвитку. Цей захід відбудеться 20-23 вересня 2021 року в контексті Генеральної Асамблеї ООН.

Тема саміту: Формування справедливого, інклюзивного та сталого відновлення. Очікується, що в заході візьмуть участь понад 2000 лідерів держав, бізнесу та громадянського суспільства.

Востаннє Всесвітній економічний форум у Давосі у звичному форматі проходив у січні 2020 року, ще до того, як пандемія коронавірусу почала ширитися Європою.

У січні 2021 року через пандемію форум відбувся в онлайн-форматі. Це була тижнева віртуальна конференція Давоський порядок денний. Крім того, наприкінці травня планувався фізичний саміт у Сінгапурі, проте його скасували через ситуацію з Covid-19.

Всесвітній економічний форум у Давосі – найпрестижніший щорічний глобальний саміт. Уперше цей захід було проведено 1971 року.

Джерело: Weforum.org

Фото: Weforum.org