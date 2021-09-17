Періодичний кашель президента США Джо Байдена не є приводом до занепокоєння. Про це під час брифінгу повідомила журналістам прес-секретар Білого дому Джен Псакі.

– Є багато причин, чому нам може знадобитися прочистити горло. Ми можемо, наприклад, трохи застудитися, – зазначила речниця.

На її переконання, це може статися з президентами, чиновниками, репортерами, але це не обов’язково пов’язано з медичними проблемами.

– У нас є лікар, який супроводжує президента в поїздках. Він регулярно перевіряє стан здоров’я Джо Байдена ще від початку перебування на посаді, – сказала Джен Псакі.

У березні світ стурбував той факт, що 78-річний президент США тричі впав, поки йшов по трапу літака.

Тоді в Білому домі інцидент пояснили сильним вітром.