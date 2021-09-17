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Марія Степанюк |

Зобразив Макрона Гітлером: у Франції оштрафували чоловіка на €10 тис.

Еммануель Макрон

У Франції суд визнав винним 62-річного чоловіка в образі президента Франції Еммануеля Макрона. Підсудний зобразив очільника Франції канцлером Третього Рейху Адольфом Гітлером на знак протесту проти політики уряду щодо Covid-19.

Суд наклав штраф у розмірі €10 тис. на колишнього рекламного менеджера Мішеля-Анже Флорі, який розмістив на рекламному щиті на півдні Франції зображення Макрона, схожого на німецького диктатора.

Франція скасувала заборону на так звану образу президента ще у 2013 році, але, як і будь -який інший громадянин, глава держави захищений законом від публічної образи, хоча такі випадки рідко потрапляють до суду.

Після скарги від партії LREM Макрона прокурор Лоран Роберт заявив у суді, що Флорі продемонстрував своїм вчинком “очевидну готовність нашкодити”.

На одному плакаті, що вивісили у липні – через кілька днів після того, як уряд оголосив про плани запровадити медичний квиток – Макрона зобразили у нацистській формі та гітлерівських вусах з підписом: Слухайся. Зроби щеплення.

Через місяць, поки тривало слідство, Флорі виставив ще один. Цього разу він порівняв Макрона з французьким лідером воєнного часу Філіпом Петеном і в тій же формі.

У суді Флорі стверджував, що він має “право використовувати гумор”, і сказав, що оскаржуватиме вирок.

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Джерело: Le Figaro

Фото: Depositphotos

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