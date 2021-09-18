Франція відкликала послів із США і Австралії через втрату військового контракту на $40 млрд

Франція відкликала своїх послів в США і Австралії після того, як між двома останніми країнами та Британією був створений альянс проти Китаю AUKUS.

Австралія оголосила про відмову від великої закупівлі французьких звичайних підводних човнів на користь американських атомних підводних човнів, через що Франція втратила $40 млрд.

Міністр закордонних справ Франції Жан Ів-Ле Дріан виступив із заявою, в якій оголосив про своє рішення. Він сказав, що це було через неприйнятну поведінку і що цей крок виправданий винятковою серйозністю заяв між США та Австралією.

– Президент Еммануель Макрон ухвалив виняткове рішення через серйозність заяв, зроблених 15 вересня Австралією і США, – сказав Жан-Ів Ле Дріан.

Альянс Австралії, Великої Британії і США, який отримав назву AUKUS, був рішуче засуджений Францією, а Ле Дріан назвав його ударом в спину. За його словами, президент США Джо Байден діє в стилі свого попередника Дональда Трампа.

Конфлікт Франції із США і Австралією на тлі альянсу AUKUS

Згідно з новою угодою з США, Вашингтон надасть Австралії підводні човни з ядерними двигунами.

Франція протягом декількох років наполягала на європейській стратегії зміцнення економічних, політичних і оборонних зв’язків в регіоні, що тягнеться від Індії і Китаю до Японії та Нової Зеландії.

В середу вранці президент Франції Еммануель Макрон отримав лист від прем’єр-міністра Австралії Моррісона, в якому оголошувалося про рішення скасувати угоду по підводним човнам.

Потім французькі офіційні особи вирішили зв’язатися з адміністрацією Байдена, щоб дізнатися, що відбувається. Обговорення з Вашингтоном відбулися всього за дві-три години до публічної заяви Байдена.

Франція порушила питання про стратегію Індо-Тихоокеанського регіону під час візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена, підкресливши важливість своєї підводної програми з Австралією.

Французький дипломат сказав, що Австралія ніколи раніше не повідомляла Франції про свій намір відмовитися від угоди по підводним човнам, в тому числі під час зустрічі Макрона і Моррісона в Парижі 15 червня.

– Це дуже погана новина для прихильності даним обіцянкам і жахливе рішення в сфері міжнародної політики, – висловилася щодо ситуації міністр збройних сил Франції Флоранс Парлі.

На тлі скандалу Франція навіть відмовилася відзначати із США річницю морської битви.