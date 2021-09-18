США відреагували на рішенням Франції відкликати посла з країни

США з розумінням ставляться до позиції Франції в зв’язку з її рішенням відкликати для консультацій посла.

Офіційний представник Білого дому Емілі Хорн в Twitter.

– Ми підтримуємо тісний контакт з нашими французькими партнерами у зв’язку з їх рішенням відкликати посла для консультацій. Ми розуміємо їхню позицію і найближчими днями продовжимо брати участь у врегулюванні наших розбіжностей, як ми це робили в інші моменти протягом історії нашого тривалого союзу, – написала Хорн.

Вона також додала, що Франція є найстарішим союзником і одним з найсильніших партнерів США.

У МЗС Австралії також відзначили, що шкодують про рішення Франції відкликати посла і розуміють глибоке розчарування Франції їх рішенням. При цьому в дипвідомством підкреслили, що Канберра з нетерпінням чекає можливості знову співпрацювати з Францією.

Днями Сполучені Штати Америки, Велика Британія та Австралія оголосили про створення тристороннього партнерства у сфері безпеки в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

Цю ініціативу розцінюють як спробу протидії Китаю.

Однак, окрім КНР, котра очікувано засудила угоду як “вкрай безвідповідальну”, партнерство викликало невдоволення і Франції, котра втрачає багатомільярдну угоду із будівництва підводних човнів.

Що відомо про цю ситуацію та що про це пишуть західні ЗМІ – читайте в матеріалі Фактів ICTV.