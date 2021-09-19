Ісламська держава вчинила диверсію на газопроводі в Сирії

Терористична організація Ісламська держава вчинила диверсію на сирійському газопроводі Аль-Арабі в районі Дейр-Алі неподалік Дамаска.

Бойовики взяли на себе відповідальність, написавши про це в соціальних мережах.

Атака, яку було вчинено 18 вересня, призвела до того, що в Дамаску та інших населених пунктах було припинено подачу електроенергії.

Ремонтні роботи проводилися протягом дня. За даними міністерства нафти та мінеральних ресурсів Сирії, пізніше відновилася подача газу на Аль-Арабі.

Подачу електроенергії спочатку було відновлено ​​в сирійській столиці, після чого світло включили в інших населених пунктах.