Лише одна країна на шляху до виконання умов Паризької кліматичної угоди – звіт

Лише одна країна, Гамбія, сприяла своїми діями тому, щоб до середини XXI століття середня температура у світі зросла на 1,5 градуса за Цельсієм. Інші ж зробили недостатньо для протидії змінам клімату, серед них – Україна.

Про це йдеться у звіті громадської організації Climate Action Tracker. Фахівці провели аналіз кліматичних цілей низки країн світу, серед яких є члени Європейського Союзу, щодо викидів вуглекислого газу до 2030 року. Близько 70 держав їх не представили, тож цих країн немає у звіті.

У ньому йдеться про те, що деякі країни презентували менші цілі, ніж у 2021 році – це може викликати занепокоєння. Серед них – Австралія, Бразилія, Індонезія, Мексика, Нова Зеландія, Росія, Сінгапур, Швейцарія та В’єтнам.

Цілі переважної кількості держав – недостатні для того, щоб протидіяти змінам клімату. Лише одна країна, Велика Британія, має національні цілі, які, найімовірніше, можуть утримати зростання середньої температури.

Для протидії глобальному потеплінню слід скоротити на 50% глобальні викиди вуглекислого газу до 2030 року. Якщо ж нічого не зміниться, тоді країни не зможуть утримати зростання температури.

Згідно з оцінкою Міжурядової групи з питань зміни клімату при ООН, зростання температури на 1,5 градуса за Цельсієм – теоретично допустима норма. Її перевищення може призвести до катастрофічних наслідків для природи.

Якщо країни не скоротять викиди, тоді до 2050 року температура може знову зрости на 1,5 градуса, що стане кризисним показником.

Паризька кліматична угода – документ, який має сприяти обмеженню негативних наслідків можливого глобального потепління. Він зобов’язує країни світу скоротити викиди парникових газів.

Документ ухвалили 12 грудня 2015 року на конференції Організації Об’єднаних націй із проблем клімату. Угоду підписали представники 196 держав світу.