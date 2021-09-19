Франція звинуватила Австралію у брехні через угоду про підводні човни

Франція засуджує брехню Сполучених Штатів Америки та Австралії щодо створення альянсу проти Китаю.

Відповідну заяву зробив міністр закордонних справ країни Жан-Ів Ле Дріан в інтерв’ю місцевому телеканалу.

Австралія відмовилася від багатомільярдного контракту із закупівлі французьких підводних човнів, щоб отримати в рамках програми AUKUS американські технології. Париж у підсумку втратив 40 мільярдів доларів.

За словами Ле Дріана, Франція не знала про плани США, Великобританії та Австралії до останнього моменту. Країні повідомили про це лише за кілька годин до публічної заяви.

У зв’язку із цим голова французького МЗС звинуватив США та Австралію в лукавстві та серйозному зловживанні довірою.

– Той факт, що вперше в історії відносин між США та Францією ми відкликаємо нашого посла для консультацій, є серйозним політичним актом, який показує масштаби кризи між нашими країнами, – сказав голова зовнішньополітичного відомства.

Ле Дріан зазначив, що посла відкликано, щоб можна було зробити переоцінку ситуації.

Нагадаємо, 15 вересня президент Франції Еммануель Макрон отримав листа від прем’єр-міністра Австралії Моррісона щодо рішення скасувати угоду з підводним човнам. До цього моменту країна жодного разу не повідомляла Париж про намір відмовитися від угоди.

На тлі дипломатичного скандалу Франція відкликала своїх послів у США та Австралії.

У Білому домі у відповідь заявили, що з розумінням ставляться до позиції Парижа.