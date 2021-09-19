Знаменитий боксер Менні Пакьяо балотуватиметься в президенти Філіппін

Титулований філіппінський професійний боксер Менні Пак’яо оголосив, що балотуватиметься на посаду президента Філіппін. Вибори мають відбутися в 2022 році.

Пак’яо висунули кандидатом у президенти під час з’їзду фракції PDP-Laban (Філіппінської демократичної партії) – керівної політсили країни.

Під час виступу на з’їзді 42-річний боксер пообіцяв боротися з корупцією та бідністю.

– Я сміливо приймаю виклик балотуватися в президенти Філіппін. Нам потрібен прогрес. Нам потрібно перемогти бідність. Нам потрібно, щоб уряд служив народові чесно, зі співчуттям та прозоро. Час настав. Я готовий прийняти виклик лідерства, – наголосив Пак’яо в своєму Twitter за підсумками з’їзду.

Менні Пак’яо – колишній чемпіон світу з боксу одразу у восьми вагових категоріях. Він був визнаний кращим боксером незалежно від вагової категорії за версією журналу The Ring. Загалом Пак’яо переміг 16 бійців за титул чемпіона світу.

У серпні 2021 року він повернувся у бокс і зустрівся в ринзі з кубинцем Йорденісом Угасом. У цьому бою Пак’яо зазнав поразки, після чого натякнув на завершення кар’єри.

За всю свою боксерську кар’єру він провів 72 бої (62 завершилися перемогами, 8 поразками та 2 нічиєю).

Ще під час боксерської кар’єри Пак’яо почав займатися політичною діяльністю. У 2016 році боксер став сенатором: його обрали у верхню палату парламенту Філіппін – Сенат.

Тепер же Пак’яо претендує на президентську посаду.

Наразі президентом Філіппін є Родріго Дутерте. Однак, він не зможе переобратися на цю посаду на наступних виборах: згідно з конституцією країни, президент може перебувати при владі один шестирічний термін.

Дутерте відомий своїми неоднозначними заявами. Так, він запропонував кардинальний спосіб боротьби з корупцією на Філіппінах – стріляти в чиновників-хабарників.

А нещодавно президент Філіппін пригрозив в’язницею громадянам, які відмовляються вакцинуватися проти коронавірусу.

Джерело: Associated Press, ВВС

Фото: Associated Press