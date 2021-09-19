В Індонезії вбито одного з ватажків Ісламської Держави

В Індонезії під час контртерористичної операції було ліквідовано одного з найрозшукуваніших в країні бойовика Ісламської Держави.

За словами військового начальника провінції Центральний Сулавесі Фаріда Макруфа, у джунглях вбили двох терористів.

– Алі Калора був найрозшукуванішим терористом та лідером моджахедів Східної Індонезії, які присягнули на вірність ІДІЛ, – повідомив Макруф.

Операцію було проведено в районі Паріджі-Мутунг, який межує з районом Посо – центром екстремізму.

На даний момент, правоохоронні органи та військові продовжують розшук ще чотирьох терористів.

За даними видання, моджахеди відповідальні за вбивства поліцейських та християн в Індонезії. Поліція протягом останніх кількох місяців організувала серію рейдів, щоб зловити всіх бойовиків цього угруповання.

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Ісламська Держава – це мусульманська терористична організація. Вона діє в Іраку, Сирії, Лівії, Нігерії, Афганістані та інших країнах.

Угрупування було засновано у 1999 році йорданським радикалом Абу Мусаб аз-Заркаві.

Моджахеди Східної Індонезії присягнули на вірність ІДІЛ у 2014 році.

Фото: скріншот відео з каналу AiirSource Military