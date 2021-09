Уряд Кабула на офіційному рівні заборонив жінкам, які працюють у міському господарстві, виходити на роботу, якщо їхні обов’язки можуть виконувати чоловіки. Про це оголосив у неділю, 19 вересня, виконувач обов’язків мера Кабула Хамдулла Номані.

Відповідний наказ, який озвучив Номані, де-факто означає, що жінкам тепер заборонено працювати в управлінні столиці Афганістану. Єдина робота, яку за рішенням радикального угруповання Талібан може виконувати жінка в міському господарстві Кабула, – це чистити жіночі туалети.

The interim mayor of #Afghanistan’s capital says many female city employees have been ordered to stay home by the country’s new #Taliban rulers.https://t.co/SaqZ8vZDhH pic.twitter.com/x6w5baqkJc

