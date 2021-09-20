Уряд Кабула на офіційному рівні заборонив жінкам, які працюють у міському господарстві, виходити на роботу, якщо їхні обов’язки можуть виконувати чоловіки. Про це оголосив у неділю, 19 вересня, виконувач обов’язків мера Кабула Хамдулла Номані.

Відповідний наказ, який озвучив Номані, де-факто означає, що жінкам тепер заборонено працювати в управлінні столиці Афганістану. Єдина робота, яку за рішенням радикального угруповання Талібан може виконувати жінка в міському господарстві Кабула, – це чистити жіночі туалети.

The interim mayor of #Afghanistan’s capital says many female city employees have been ordered to stay home by the country’s new #Taliban rulers.https://t.co/SaqZ8vZDhH pic.twitter.com/x6w5baqkJc — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) September 19, 2021

За словами Номані, у муніципалітеті працює 2 930 осіб, 27% з яких – жінки.

— Спершу ми дозволили всім виконувати свої обов’язки, але потім Ісламський Емірат вирішив, що необхідно на деякий час призупинити їхню роботу. Усім співробітницям міського господарства, чиї обов’язки можуть виконувати чоловіки, наказано залишатися вдома, поки ситуація не нормалізується, – заявив Номані.

Він запевнив, що в цей час жінкам виплачуватиметься зарплата. Номані зазначив, що жінкам, яких не можуть замінити чоловіки або чия робота вважається “не чоловічою”, працювати на об’єктах міського господарства в Кабулі дозволено.

— Наприклад, на базарах є громадські жіночі туалети, – додав Номані.

За його словами, також у районних і в центральному офісі є співробітниці, яких не можна замінити чоловіками: вони працюють у сфері електроенергетики та будівництва.

Заява Номані була зроблена того ж дня, коли правозахисники вимагали від талібів освіти для дівчат, дозволити жінкам працювати в уряді та виходити на протести.

Жінки пройшли ходою Кабулом до будівлі, де раніше розміщувалося Міністерство у справах жінок Афганістану. Ця будівля за правління радикального угруповання Талібан стала Міністерством із питань поширення чеснот та запобігання порокам.

Недільний марш організувала партія Рух за зміни – жіночим рухом громадянського суспільства на чолі з колишнім афганським депутатом та правозахисником Фавзією Куфі.

Протест відбувся після того, як таліби оголосили про подальші обмеження для жінок та дівчат. Тиждень тому Міністерство фінансів Афганістану, яке зараз перебуває під контролем талібів, опублікувало повідомлення, в якому наказало своїм працівницям не повертатися на роботу, “поки не буде створено відповідне робоче середовище”.

А у п’ятницю Міністерство освіти наказало чоловікам середніх шкіл та вчителям з’явитися у суботу до навчальних закладів. В оголошенні не згадувалися студентки та школярки, що посіяло побоювання, що дівчатам знову можуть заборонити навчатися. Але таліби спростували те, що афганським жінкам заборонять відвідувати середні школи, стверджуючи, що їм потрібно створити “безпечну транспортну систему” для студенток, перш ніж дозволити їм повернутися до класів.

— Існують певні правила під час занять, яких необхідно дотримуватися, щоб вони могли бути в цілості та безпеці, – сказав представник талібів Забіулла Муджахід.

Однак активістка Куфі заявила, що дії Талібану свідчать про те, що він “досі не вірить у права жінок”, і попросила міжнародне співтовариство та ООН тиснути на Талібан з метою відмовити його від жорсткого рішення.