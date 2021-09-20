Міністр закордонних справ Франції зустрівся з послами із США і Австралії

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан сьогодні, 19 вересня, зустрівся з французькими послами, відкликаними в Париж для консультацій із США і Австралії.

Політики обговорювали стратегічні наслідки кризи.

– Йшлося про те, які слід зробити висновки, – написали в комюніке МЗС Франції..

Австралія відмовилася від багатомільярдного контракту із закупівлі французьких підводних човнів, щоб отримати в рамках програми AUKUS американські технології. Париж у підсумку втратив $40 млрд.

Нагадаємо, 15 вересня президент Франції Еммануель Макрон отримав листа від прем’єр-міністра Австралії Моррісона щодо рішення скасувати угоду з підводним човнам. До цього моменту країна жодного разу не повідомляла Париж про намір відмовитися від угоди.

На тлі дипломатичного скандалу Франція відкликала своїх послів у США та Австралії.

У Білому домі у відповідь заявили, що з розумінням ставляться до позиції Парижа. Франція натомість засуджує поведінку Сполучених Штатів Америки та Австралії щодо створення альянсу проти Китаю.