Байден вперше звернеться до Генасамблеї ООН як президент США: що очікують від промови

У вівторок, 21 вересня, американський лідер Джо Байден вперше виступить із промовою перед Генеральною асамблеєю ООН як президент США.

Згідно з розкладом 76-ї сесії Генасамблеї, оприлюдненим на сайті ООН, виступ відбудеться після 9:00 за місцевим часом (після 16:00 за Києвом).

Виступу передуватиме промова генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша та офіційне відкриття загальних дебатів.

Як поінформували в прес-службі Білого дому, Байден під час виступу наголосить, що виведення американських військ з Афганістану відкриє новий розділ, присвячений цілеспрямованій, ефективній та інтенсивній дипломатії. Ця тема буде однією з центральних у промові.

– Промова буде зосереджена на твердженні, що ми закриваємо розділ про 20-річну війну та відкриваємо розділ інтенсивної дипломатії, об’єднуючи союзників, партнерів та інституції для вирішення основних викликів сучасності: Covid-19; зміни клімату; новітні технології; правила в сферах торгівлі та економіки; інвестиції у чисту інфраструктуру, яка не є корупційною та відповідає високим стандартам; сучасний підхід до боротьби з тероризмом; та жорстка конкуренція з великими державами, але не нова холодна війна, – зазначили в Білому домі.

Очікується, що Байден озвучить заклик до держав світу об’єднатися в цих питаннях.

За даними американського телеканалу CNN, під час сьогоднішнього виступу Байден наголосить, що США не прагнуть до конфлікту з Китаєм або лідером цієї країни Сі Цзіньпінем, з яким він провів телефонні переговори на початку цього місяця.

– Президент Байден повідомить, що він не вірить в ідею нової холодної війни, зі світом, розділеним на блоки. Він вірить в енергійну, інтенсивну, принципову конкуренцію, яка не переросте в конфлікт, – розповів CNN поінформований чиновник.

Як зазначають журналісти CNN, виступ в ООН – це можливість для президента США оприлюднити перед світовими лідерами свій порядок денний у міжнародній політиці.

Для світових лідерів Джо Байден став уособленням надії на нову епоху в американських міжнародних відносинах (після неоднозначного президентства Дональда Трампа). Свою першу закордонну поїздку Байден провів у червні до Європи. Під час цього турне він зазначав, що “Америка повернулась”.

Однак останнім часом американський лідер опинився під пильною увагою союзників, розчарованих тим, що Білий дім не в повному обсязі покінчив із політикою “Америка передусім”, яку запроваджував Трамп.

Зокрема, критику деяких союзників викликало рішення Вашингтона про виведення військ з Афганістану, що призвело до безладної евакуації та спровокувало хвилі мігрантів до Європи і США.

А минулого тижня виник скандал через військову угоду між США, Великою Британією та Австралією. Цю ініціативу розцінюють як спробу протидії Китаю. Окрім КНР, котра очікувано засудила угоду, партнерство викликало жорстку критику Франції, котра втратила багатомільярдну угоду із будівництва підводних човнів для Австралії.

Під час сьогоднішнього звернення до Генасамблеї ООН Джо Байден буде прагнути розвіяти всі побоювання міжнародної спільноти та закликатиме до колективного вирішення глобальних проблем, таких як зміни клімату і пандемія коронавірусу.

До Білого дому американський лідер повернеться вже сьогодні в другій половині дня. А на середу, 22 вересня, Байден скликає віртуальний саміт щодо Covid-19.

Джерело: ООН, Білий дім, CNN