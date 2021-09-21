Батько однієї із загиблих на МН17: Путіну вже час припинити заперечувати очевидне

Російська Федерація має визнати свою відповідальність за знищення пасажирського Boeing МН17 в небі над Донбасом.

З таким зверненням до президента РФ Володимира Путіна виступив нідерландець Йос Джанотті, що втратив в авіакатастрофі свою доньку, на слуханнях в судовому комплексі Схіпхол.

– Я не розумію, як у Росії цілі групи людей можуть працювати, щоб приховати цей страшний злочин. Я хотів би запитати у Путіна, чи пам’ятає він, що більша частина підводного човна Курськ та тіла членів її екіпажу були підняті із дна нідерландцями? Нехай Путін скаже, що це була помилка, або ще щось, але досить вже заперечувати очевидне, – заявив Джанотті.

Чоловік розповів, що дізнався про загибель своєї 26-річної дочки Лики та її нареченого Еріка після того, як увечері повернувся додому після роботи.

За його словами, єдине чим він зі своєю дружиною могли себе заспокоювати, так це надією, що молоді люди не встигли відчути того, що з ними сталося.

– Ми дивилися новини, а там ці нелюди з ведмедиком у одній руці та зброєю у інший. Просто нелюди, – згадав Джанотті.

Він також розповів, що ховати дочку йому довелося двічі, оскільки спочатку вдалося ідентифікувати лише частину її тіла, а пізніше було виявлено череп дівчини та деякі її кістки.

Чоловік також наголосив, що з того часу відчуває страх кожного разу, коли його друга дочка разом із сім’єю відправляється куди-небудь у відпустку.

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Нагадаємо, раніше в Схіпхолі виступала Ріа ван дер Стін, яка втратила в авіакатастрофі батька і мачуху. Вона заявила, що ніхто з родичів жертв авіакатастрофи не вірить в російську пропаганду і маніпуляції і вони хочуть, щоб в Кремлі про це знали.

Жінка стала першою з членів сімей загиблих, яка змогла виступити на слуханнях в Гаазі.

Своє виступу вона почала російською мовою, процитувавши Олександра Солженіцина.