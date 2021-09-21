Очільник внутрішніх справ Великої Британії Пріті Патель пообіцяла вжити жорстких заходів щодо Росії після того, як поліція виявила третього агента ГРУ РФ, який брав участь в отруєнні новачком Скрипалів у Солсбері у 2018 році.

Британські слідчі заявили, що мають докази причетності третього чоловіка до отруєння Новачком, в результаті якого загинула громадянка Великої Британії, а ще четверо осіб боролися за своє життя.

Йдеться про російського агента Дениса Сергєєва, який діяв під псевдонімом Сергій Федотов. Йому висунули низку звинувачень, зокрема спробу замаху на колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньку Юлію.

Російські оперативники під прикриттям Олександр Мішкін, який використовував ім’я Олександр Петров, перебуваючи у Великій Британії, та Анатолій Чепіга, який використовував псевдонім Руслан Боширов, вже звинувачувалися у замаху на вбивство.

— Уряд продовжить надзвичайно рішуче реагувати на тривалу і значну загрозу з боку Російської держави. Ми поважаємо народ Росії, але ми зробимо все можливе, все необхідне для забезпечення безпеки нашої країни, – сказала Патель.

Вона заявила, що ордери на арешт були видані на всіх трьох чоловіків, які вважаються причетними до нападу.

Москва відмовилася видати підозрюваних, але Інтерпол вже повідомили про цих агентів. Патель сказала, що шпигунів заарештують, якщо вони коли-небудь знову виїдуть за межі Росії.

— Якщо хтось із цих осіб коли-небудь виїде за межі Росії, ми будемо працювати з нашими міжнародними партнерами та вживатимемо всіх можливих кроків, щоб затримати їх та, щоб вони постали перед судом. Ми продовжимо вживати рішучих заходів для протидії загрозі, яку несе РФ, – сказала вона.

Російським агентам не вдалося вбити колишнього офіцера військової розвідки Сергія Скрипаля, який у 1990-х роках виступав у ролі подвійного агента Великої Британії.

Однак напад призвів до смерті Доун Стерджесс, невинної британки, яка випадково знайшла пляшку, в якій містилася нервово-паралітична речовина.

Фото: Priti Patel

Джерело: Express