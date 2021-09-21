107-річних сестер із Японії визнано найстаршими в світі близнючками

107-річні сестри Умено Суміяма і Коме Кодама, котрі проживають у Японії, визнані найстаршими в світі однояйцевими близнючками.

Про це повідомляється на сайті Книги рекордів Гіннеса.

На момент фіксування рекорду 1 вересня 2021 року сестрам виповнилося 107 років та 300 днів.

Умено і Коме народилися 5 листопада 1913 року на острові Сьодо (префектура Кагава) у великій сім’ї з 13 осіб.

За словами їхніх близьких, близнючки дуже товариські та позитивні.

Самі рекордсменки зазначали, що їхнє дорослішання нагадувало телевізійну драму: у дитинстві вони пережили знущання через те, що були однаковими. Для Умено і Коме це стало одним із найтяжчих переживань у той час.

Сестри рано почали жити окремо. Коли вони закінчили початкову школу, Коме залишила острів та поїхала допомагати дядькові. Згодом вона вийшла заміж за чоловіка не зі свого острова. Умено ж вийшла заміж на Сьодо.

Близнючки пережили дві світові війни. Умено навіть була змушена залишити свій будинок наприкінці Другої світової війни, оскільки в горах неподалік було побудовано бомбосховище.

Сестри не мали можливості регулярно зустрічатися, оскільки проживали на відстані понад 300 км одна від одної. Зазвичай вони бачилися на весіллях та похоронах.

Однак, коли їм виповнилося 70 років, вони кілька разів разом здійснювали буддійські паломництва.

Пережили дві світові війни: 107-річні японки стали найстаршими в світі близнючками / 4 фотографии

Умено і Коме зараз живуть у різних будинках для літніх людей.

Через пандемію коронавірусу представники Книги рекордів Гіннеса не змогли особисто відвідати сестер, тож сертифікати про рекорд їм надіслали.

У Коме з віком погіршилася пам’ять, а тому вона не змогла повною мірою оцінити значення сертифіката. Водночас Умено розплакалася, коли побачила документ.

Раніше експерти Книги рекордів Гіннесса офіційно визнали найстаршим гравцем в світі 90-річну жительку Японії Хамако Морі. Вперше у відеоігри вона почала грати зі своїми дітьми ще у 1981 році, а згодом у жінки з’явився власний YouTube-канал.

Джерело: Книга рекордів Гіннесса

Фото: Книга рекордів Гіннесса