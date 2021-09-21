Таліби знищили усі надбання у сфері захисту прав за 20 років в Афганістані – звіт

Таліби в Афганістані знищують усі досягнення у сфері захисту прав людини за останні 20 років. Про це йдеться у звіті міжнародної неурядової організації Amnesty International, Міжнародної федерації прав людини та Всесвітньої організації проти катувань.

Попри заяви талібів, що вони поважатимуть права громадян Афганістану, звіт організацій описує масу порушень, зокрема вбивство мирного населення, блокування гуманітарної допомоги, обмеження щодо жінок і придушення свободи слова.

– За трохи більш як п’ять тижнів з моменту отримання контролю над Афганістаном таліби чітко продемонстрували, що вони несерйозно ставляться до захисту чи поваги прав людини. Ми вже бачили хвилю порушень – від нападів і репресій та обмежень щодо жінок, до придушення протестів, засобів масової інформації та громадянського суспільства, – сказала Дінушика Діссанаяке, заступник директора Amnesty International у Південній Азії.

Правозахисники заявили, що Рада ООН із прав людини повинна створити механізм, який має мандат документувати, збирати та зберігати докази про злочини відповідно до міжнародного права та інші серйозні порушення прав людини та зловживання на всій території Афганістану.

У звіті йдеться, що з 15 серпня в Афганістані майже щодня нападають на правозахисників. Про переслідування також повідомляють журналісти. Один із працівників ЗМІ повідомив, що таліби дали їм вказівки, що вони можуть працювати лише відповідно до законів шаріату та ісламських норм.

Політика дискримінації яскраво застосовується щодо жінок. Наразі більшість представниць жіночої статі носять бурки та не виходять з дому через страх насильства.

Попри залякування, багато жінок вийшли на масовий мітинг 4 вересня. Через кілька днів Міноборони Афганістану видало наказ про заборону всіх демонстрацій без попереднього дозволу.

Представниця Міжнародної федерації прав людини Джульєтта Руссело заявила, що Рада з прав людини ООН повинна вжити заходів. Також розслідування щодо злочинів проти людяності має відбутися у Міжнародному кримінальному суді.

15 серпня Талібан захопив владу в Афганістані. Президент Ашраф Гані виїхав, люди почали масово покидати країну.

Їхньою евакуацією займалися іноземні країни, але талібан дав час лише до 31 серпня. 7 вересня Таліби повідомили про формування нового уряду.

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Джерело: Amnesty International