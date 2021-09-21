Міністерство оборони Великої Британії випадково злило дані з електронними адресами та фото понад 250 афганських перекладачів, які співпрацювали з британськими військовими в Афганістані.

Дані понад 250 перекладачів, котрі хочуть виїхати до Британії та переховуються, помилково скопіювали у лист від Міноборони. Їхні адреси електронної пошти могли бачити всі одержувачі. У розсилці містилися імена людей та фото.

Міністр оборони Бен Воллес вже розпочав розслідування інциденту, а у міністерстві вибачилися за це.

— Реальність така, що ми залишили величезну кількість наших перекладачів там, тому це матиме глибокий вплив на людей, які все ще перебувають в Афганістані, – констатував екс-міністр оборони Великої Британії та депутат від консерваторів Джонні Мерсер в ефірі програми ВВС Radio 4.

Він сказав, що розмовляв з братом однієї людини, яка пройшла навчання у Великій Британії для служби в афганських спецпідрозділах, а потім його стратили – після того, як війська США та Британії залишили Афганістан. Він додав, що родина чоловіка зараз переховується.

Мерсер зазначив, що через помилку Міністерства оборони та Міністерства внутрішніх справ на афганських перекладачів зараз “безжально полюють таліби”.

Електронний лист надіслала команда, яка відповідає за політику Британії щодо переміщення та допомоги людям в Афганістані, а також підтримувала з ними контакт, поки минулого місяця радикальне угрупування Талібан не встановило контроль над країною.

Команда запевнила перекладачів, що робить усе можливе, щоб допомогти їх перевезти. Також було сказано, що вони не повинні піддавати себе або свої сім’ї ризику, якщо їм небезпечно залишати своє поточне місцеперебування.

Але один перекладач, який отримав електронний лист, зрозумів, що дані понад 250 афганців, які працювали з британськими силами, були скопійовані в електронну пошту.

— Ця помилка може коштувати життя перекладачам, особливо тим, хто все ще перебуває в Афганістані, – розповів ВВС один із одержувачів.

Деякі перекладачі не помітили помилки та відповіли на електронні листи, де розповіли про поточну ситуацію, що є дуже небезпечним.

Потім Міністерство оборони надіслало ще один електронний лист, через 30 хвилин – із заголовком Терміново, з проханням до одержувачів видалити попередній лист із попередженням: Ваша адреса електронної пошти могла бути зламана.

Перекладачам рекомендували змінити свої електронні адреси.