В Індії співробітника ЦРУ атакували пристроєм, що спричиняє гаванський синдром

Директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) Білл Бернс дізнався, що один із членів його команди зазнав атаки невідомим пристроєм, що спричиняє так званий гаванський синдром. Це сталося під час візиту ЦРУ до Індії на початку вересня.

Джерело виданню CNN повідомило, що цей інцидент спричинив тривогу в уряді США та змусив Бернса “кипіти” від гніву.

Деякі офіційні особи ЦРУ розглядають цей інцидент як пряму звістку Бернсу про те, що ніхто не перебуває у безпеці, зокрема й ті, хто безпосередньо працює на головних агентів країни.

Це вже не перший випадок, коли цією зброєю атакували американського чиновника чи спецагента. Минулого місяця віце-президент США Камала Гарріс змушена була відкласти візит до В’єтнаму після того, як посольство США повідомило про виявлені випадки гаванського синдрому серед співробітників.

— Ми не коментуємо конкретні інциденти чи дії. У нас є протоколи, коли люди повідомляють про можливі аномальні інциденти зі здоров’ям, які включають належне лікування. Ми будемо продовжувати робити все можливе, щоб захистити наших агентів, – сказав представник ЦРУ.

Ситуація в Індії може мати драматичні наслідки, адже графік директора ЦРУ жорстко тримається у секретності, і серед чиновників США є глибока стурбованість з приводу того, як зловмисники дізналися про візит і могли спланувати атаку.

Що відомо про гаванський синдром?

Так званий гаванський синдром вперше зареєстрували на Кубі у 2016-2017 роках.

За цей період декілька десятків американських дипломатів скаржились на симптоми, що включали головний біль, запаморочення, втрату пам’яті і повідомляли про симптоми характерні для струсу мозку.

Дехто вважає, що ці проблеми виникли в результаті нападу з використанням мікрохвиль та радіохвиль.

Пізніше повідомлялося про аналогічні виявлені випадки у Китаї, Росії та Австрії. Були зареєстровані непідтверджені випадки в Польщі, Грузії, на Тайвані та у Вашингтоні.