У Словаччині колишнього спеціального антикорупційного прокурора Душана Ковачика засудили до 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Чоловік тривалий час обіймав посаду головного обвинувача країни у справах щодо корупції та організованої злочинності.

Спеціальний кримінальний суд у Пезіноку визнав його винним у зловживанні своїм становищем, а також у співпраці з мафіозною групою, яку він покривав, замість того, щоб засудити.

За даними слідства, у 2017 році Ковачик отримав хабар у розмірі €50 тис. Після цього він допоміг одному з лідерів словацької мафії уникнути ув’язнення.

Суд визнав Ковачика винним за всіма пунктами обвинувачення. Однак, рішення суду ще не остаточне, адже Ковачик не визнав своєї провини, а його адвокат після вироку суду заявив, що підсудний подаватиме апеляцію.

У словацьких ЗМІ Ковачик отримав псевдонім Містер 61:0 за те, що за кілька років як спеціальний прокурор він не висунув звинувачення у жодній справі, розслідування яких вів. Преса також називала його підмітальником.

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Джерело: Aktuality.sk

Фото: Branislav Wáclav/Aktuality.sk