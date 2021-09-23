Через расистську назву: у Великій Британії перейменовують паб з 200-річною історією

У Великій Британії історичний паб The Black Boy (Чорний хлопець) вирішили перейменувати через занепокоєння, що його назва мала расистський відтінок. Заклад у Вустерширі не змінював назву понад 200 років.

За інформацією Daily Mail, пабу майже 600 років. Він відомий як The Black Boy від початку ХІХ століття. До цього заклад називався Blackamoors. Нині ж його перейменують у Bewdley.

Обурені місцеві жителі розкритикували рішення щодо перейменування паба з 200-річною історію.

За словами тутешніх, The Black Boy – не расистська назва. А заклад начебто назвали на честь короля Карла ІІ.

Водночас історики вважають, що Карла ІІ називали чорним хлопчиком, тому що це прізвисько дала йому мати через темне волосся і колір обличчя.

За версією інших експертів, поблизу цієї місцевості колись річкою перевозили вугілля. Працівники після роботи приходили до паба, вкриті товстим шаром вугільного пилу. Тому, ймовірно, через це так назвали заклад.

Окрім того, місцеві жителі вже встигли висловити свої обурення на сторінці пабу у Facebook:

Можливо, нам слід відтепер називати заклад Сніжинка, якщо назву можна змінити так легко.

Я був тут багато разів з темношкірими друзями та родичами, і ніхто ніколи не ображався, – пишуть користувачі соцмережі.

Однак власники пояснили, що паб був перейменований як частина ребрендингу компанії. Також вони не погодились зі звинуваченнями, що це стосується раси.

Вважається, що у країні існує близько 25 пабів, які носять назву The Black Boy.

Фото: The Black Boy