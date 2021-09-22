Кількість білорусів, які отримали притулок в Польщі, перевищила 100 тис. – Дуда

Близько 150 тис. білорусів протягом останнього часу отримали притулок і роботу в Польщі. Такі цифри назвав президент країни Анджей Дуда під час виступу на Генасамблеї ООН.

Він нагадав, що з серпня 2020 року тисячі білорусів під час мирних протестів стикалися з кийками, сльозогінним газом і навіть кулями. За його словами, наразі в Білорусі налічується понад 650 політв’язнів.

Також президент Польщі поінформував Генассамблею про справу білоруських опозиціонерів Марії Колесникової і Максима Знака, яких засудили до 11 і 10 років в’язниці.

Згадав Анджей Дуда і про представників польських меншин, затриманих білоруською владою – Анжеліку Борис і Анджея Почобута. Він вимагає їхнього звільнення і закликає міжнародне співтовариство до більшої солідарності з народом Білорусі, який лише хоче чесної держави і чесної демократії.

Крім того, президент Польщі звернув увагу на проблему міграційної кризи на кордоні з Білоруссю. Так, він розповів, що білоруська влада привозять в свою країну десятки тисяч рішуче налаштованих жителів держав Близького Сходу, яких під палицями поліцейських змушують перетинати кордони, намагаючись спровокувати штучну гуманітарну кризу.

Днями прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький повідомив, що на території Білорусі перебувають близько 10 тис. мігрантів, які можуть перебратися у Польщу і Литву.

За його словами, це люди, переміщені з Близького Сходу, переважно – з Іраку, а також з Сирії, щоб проводити гібридну атаку.

А наприкінці серпня стало відомо, що Польща завершує будівництво стіни довжиною 150 км на кордоні з Білоруссю. Паркан з колючого дроту заввишки 2,5 метри Варшава зробила, щоб обмежити потік нелегальних мігрантів з Білорусі.

Джерело: Прес-служба президента Польщі