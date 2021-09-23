Світові ЗМІ у новинах про замах на Сергія Шефіра акцентують увагу на його дружніх стосунках із президентом України Володимиром Зеленським та шукають можливі версії замаху.

Так, BBC, зокрема, пише про те, напад стався за кілька днів до розгляду в парламенті законопроекту Зеленського про стримування впливових олігархів України.

А також, крім іншого, наводить цитату прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова про те, що будь-які припущення про зв’язок із Москвою мають “ознаки надмірно збудженого емоційного стану”:

– На жаль, сьогодні, що б не сталося в Україні, ніхто з нинішніх політиків не може виключити російський слід”, – цитує речника Кремля видання.

The New York Times відзначає й те, що напад на Шефіра стався під час робочого візиту Зеленського до США, де під час 76-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН президент України мав намір виступити із заявою проти військового втручання Росії на Схід України.

Було серед його планів, пише видання, й заручитися дипломатичною підтримкою Києва.

Далі ЗМІ розповідає, що 57-річний Сергій Шефір є радником президента України та найближчою довіреною особою пана Зеленського.

Пригадують, що Шефір разом зі своїм братом та Володимиром Зеленським у 2003 році заснували Квартал 95, завдяки чому колишній комік здобув загальнонаціональну славу.

The New York Times зауважує, що Володимир Зеленський використав у 2019 році свою популярність для перемоги на президентських виборах.

Видання додає, що Сергій Шефір був продюсером популярного комедійного шоу Слуга народу, в якому Зеленський зіграв шкільного вчителя. За сюжетом його принципова тирада проти корупції в уряді стала вірусною в інтернеті, а сам він згодом став президентом.

– Після того, як пан Зеленський став фактичним президентом в 2019 році, він призначив колишніх партнерів по шоу-бізнесу на ключові керівні пости, – вказує видання.

The New York Times зазначає, що Зеленський із Шефіром є сусідами, а щоразу, коли Зеленський перебуває у відрядженнях, Шефір вигулює пса президента.

– Моя головна мета, крім моїх звичайних обов’язків, полягає в тому, щоб він (Зеленський, – Ред.) залишався людиною, – наводять цитату Сергія Шефіра про пана Зеленського незабаром після його призначення радником в 2019 році.

Washington Post, переповівши всі відомі на цей час подробиці надзвичайної події, також пише про те, що 57-річний Сергій Шефір є дуже близькою людиною до президента та наголошує, що він був продюсером телекомедії Зеленського Слуга народу, в якій той знімався до обрання президентом у 2019 році.

– Народившись у промисловому місті Кривий Ріг, він разом із Зеленським та іншими співзасновниками продюсерської компанії створили комедійне шоу про скромну й чесну людину, яка стає президентом, – знайомлять іноземних читачів із Зеленським та Шефіром Washington Post.

Авто помічника президента України Сергія Шефіра обстріляли 22 вересня близько 10.00 на дорозі між селами Кругле та Ходосівка Обухівського району Київської області. У транспортний засіб влучило понад 10 куль.

Унаслідок надзвичайної події постраждав водій Сергія Шефіра. Його після трьох кульових поранень прооперували. За словами лікарів, його життю наразі нічого не загрожує.

Поліція відкрила кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією замах на вбивство двох і більше осіб (ст. 115 ККУ).

Правоохоронці ввели спеціальну операцію Сирена, на місці проводять слідчі дії. Всіх, хто має якусь інформацію про замах на Шефіра, просять повідомляти на лінію 102.

Сам Шефір надзвичайну подію назвав моторошною. На його переконання, метою замаху було залякування вищого ешелону влади.

На подію відреагував президент України Володимир Зеленський, який наразі перебуває із робочим візитом у США.

За словами глави держави, відразу після виступу на 76-й сесії Генеральної асамблеї ООН він повернеться до Києва.

Джерело: BBC, The New York Times, Washington Post