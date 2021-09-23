Китайська компанія Xiaomi відповіла Міноборони Литви на звинувачення у цензуруванні комунікації користувачів.

Це сталося наступного дня після того, як Міноборони Литви рекомендувало користувачам уникати китайських смартфонів через небезпеку для персональних даних та цензурування завантаженого контенту.

— Пристрої Xiaomi не піддавали і не піддають цензурі комунікацію користувачів. Компанія Xiaomi ніколи не обмежувала та не обмежуватиме і не блокуватиме будь-яке особисте використання користувачами наших смартфонів, зокрема пошук, виклики, перегляд вебсторінок або використання стороннього програмного забезпечення для зв’язку, – заявили у компанії.

Там додали, що компанія Xiaomi поважає та захищає законні права користувачів і дотримується Загального регламенту про захист даних Європейського Союзу (GDPR).

Відповідна заява від компанії Xiaomi надійшла після доповіді Національного центру кібербезпеки при Міністерстві національної оборони, який провів оцінку кібербезпеки 5G-смартфонів китайських виробників, які постачаються до Литви.

Після дослідження відомство рекомендувало не купувати пристрої трьох китайських виробників, та позбутися тих, що вже є у наявності. Йдеться про флагмани – Huawei P40, Xiaomi Mi 10T, OnePlus 8T.

Слідчі виявили чотири суттєві ризики кібербезпеки, що стосуються безпеки персональних даних, порушення свободи слова та вбудованих додатків.

Джерело: South China Morning Post