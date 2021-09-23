Міноборони Британії вдруге випадково “злило” дані афганців, які чекають евакуації

У Міністерстві оборони Великої Британії стався другий витік даних з інформацією про афганців. Це потенційно ставить під загрозу безпеку тих, хто має право переїхати до Британії.

Інформація щодо десятків людей була помилково скопійована в електронну пошту на початку цього місяця, а їхні адреси електронної пошти могли бачити всі одержувачі. У листі йшлося, що британські посадовці з питань переселення не можуть зв’язатися з афганцями, і просили їх оновити свої дані.

Це вже друге подібне порушення. Триває слідство.

У Міністерстві оборони вибачилися, і заявили, що всім особам пропонується додаткова підтримка.

Виявлення нового витоку даних сталося лише через день після того, як Міністерство оборони Британії вибачилося за попередній витік електронних адрес афганських перекладачів, які працювали з британськими солдатами.

У розсилці містилися дані та фото понад 250 осіб, а їхні адреси так само могли бачити всі одержувачі.

Екс-міністр оборони Великої Британії Джонні Мерсер сказав, що через помилку Міністерства оборони на афганських перекладачів зараз “безжально полюють таліби”.

Із Афганістану Британія евакуювала понад 17 тис. осіб, але не вивезла усіх співробітників та перекладачів. Через це британський уряд нещадно розкритикували і звинуватили у провалі евакуації людей.