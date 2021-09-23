Не можна забувати про окупований Крим і Донбас: президент Естонії підтримала Україну

Світова спільнота не повинна забувати про російську окупацію Криму та агресію на Сході України. Про це заявила президент Естонії Керсті Кальюлайд у своїй промові на сесії Генасамблеї ООН.

Вона зазначила, що як обраний член Ради Безпеки ООН, Естонія продовжує тримати питання агресії Росії на Донбасі та незаконної анексії Криму на порядку денному.

– Ми не можемо забути окупований Кримський півострів та ситуацію на Сході України. Україна має нашу сильну і непохитну підтримку її суверенітету, територіальної цілісності та політики невизнання незаконної анексії Криму Росією. Безпека України – це також наша безпека, – заявила вона.

Наприкінці серпня Керсті Кальюлайд заявила, що Україні може знадобитися ще 20 років роботи, щоб стати членом Європейського Союзу. Пізніше вона пояснила, що підтримує членство України в ЄС, але вважає, що це станеться за умови виконання українською стороною Копенгагенських критеріїв.

Крім того, на думку Керсті Кальюлайд, Україні потрібно працювати ще 30 років, щоб досягти рівня життя та становища Естонії. Але вона переконана, що для цього українці мають великий потенціал та освічену робочу силу.

Джерело: Канцелярія президента Естонії