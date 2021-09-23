У Сомалі відбувся перший публічний показ фільму за 30 років. У Національному театрі в столиці країни Могадішо показали два короткометражні фільми сомалійського режисера Ібрагіма КМ.

Historic night in Mogadishu as youth born during the civil war go to the national theatre for the first film screening in decades. #Somalia pic.twitter.com/rAc78F53C8 — Harun Maruf (@HarunMaruf) September 22, 2021

Режисер театру Абдикадір Абді Юсуф сказав, що це – “історична ніч для сомалійського народу”.

— Це показує, як надії відродилися після стількох років випробувань. Це платформа, яка надає можливість сомалійським піснярам, казкарям, режисерам та акторам відкрито показати свої таланти, – сказав він агентству AFP.

За перегляд двох фільмів Ритуал (Hoos) та Побачення з пекла (Date from Hell) глядачі заплатили по $10. Щоб потрапити до зали, їм довелося пройти кілька контрольно-пропускних пунктів, адже сам театр розміщений у зеленій зоні, де також є президентський палац та парламент Сомалі.

— У старі добрі часи я дивився концерти, вистави, естрадні шоу, народні танці та фільми у національному театрі. Мені стає погано, коли я бачу, як у Могадішо не вистачає нічного життя, яке колись було. Але це хороший початок, – сказав один із відвідувачів Осман Юсуф Осман.

Театр був побудований китайськими інженерами як подарунок від лідера Китаю Мао Цзедуна у 1967 році. Він вважався важливою рушійною силою у культурному розвитку Сомалі в 1970-х та 1980-х роках.

Його закрили у 1991 році – на початку громадянської війни. Потім використовували як базу для воєначальників, що воювали за столицю. Внаслідок цього театр занепав.

Його знову відкрили після ремонту у 2012 році, але будівлю відразу ж підірвали бойовики терористичної організації Джамаат Аш-Шабаб, які вважали розваги та фільми “морально зіпсованими”.