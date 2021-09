У Сомалі відбувся перший публічний показ фільму за 30 років. У Національному театрі в столиці країни Могадішо показали два короткометражні фільми сомалійського режисера Ібрагіма КМ.

Historic night in Mogadishu as youth born during the civil war go to the national theatre for the first film screening in decades. #Somalia pic.twitter.com/rAc78F53C8

— Harun Maruf (@HarunMaruf) September 22, 2021