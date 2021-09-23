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Марія Степанюк |

У Сомалі вперше за 30 років відбувся публічний показ фільму

Перший за 30 років показ фільму у Сомалі

У Сомалі відбувся перший публічний показ фільму за 30 років. У Національному театрі в столиці країни Могадішо показали два короткометражні фільми сомалійського режисера Ібрагіма КМ.

Режисер театру Абдикадір Абді Юсуф сказав, що це – “історична ніч для сомалійського народу”.

— Це показує, як надії відродилися після стількох років випробувань. Це платформа, яка надає можливість сомалійським піснярам, казкарям, режисерам та акторам відкрито показати свої таланти, – сказав він агентству AFP.

За перегляд двох фільмів Ритуал (Hoos) та Побачення з пекла (Date from Hell) глядачі заплатили по $10. Щоб потрапити до зали, їм довелося пройти кілька контрольно-пропускних пунктів, адже сам театр розміщений у зеленій зоні, де також є президентський палац та парламент Сомалі.

— У старі добрі часи я дивився концерти, вистави, естрадні шоу, народні танці та фільми у національному театрі. Мені стає погано, коли я бачу, як у Могадішо не вистачає нічного життя, яке колись було. Але це хороший початок, – сказав один із відвідувачів Осман Юсуф Осман.

Театр був побудований китайськими інженерами як подарунок від лідера Китаю Мао Цзедуна у 1967 році. Він вважався важливою рушійною силою у культурному розвитку Сомалі в 1970-х та 1980-х роках.

Його закрили у 1991 році – на початку громадянської війни. Потім використовували як базу для воєначальників, що воювали за столицю. Внаслідок цього театр занепав.

Його знову відкрили після ремонту у 2012 році, але будівлю відразу ж підірвали бойовики терористичної організації Джамаат Аш-Шабаб, які вважали розваги та фільми “морально зіпсованими”.

Джерело: ВВС

Фото: Getty Images

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