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Марія Степанюк |

“Забув” внести €1 млн у декларацію: екс-генпрокурора Албанії засудили до в’язниці

Адріатік Лала

В Албанії Спеціальний апеляційний суд з боротьби з корупцією та організованою злочинністю залишив у силі вирок, за яким колишнього генпрокурора країни Адріатіка Лалу засудили до двох років позбавлення волі з арештом активів.

Лалу визнали винним у тому, що він надав неправдиві дані у декларації, приховавши свої багатства, що приблизно оцінюються в €1 млн.

Він – найвищий за рангом чиновник, якого за останні кілька десятиліть визнали винним в Албанії.

Сам Лала не був присутній на засіданні суду. Його адвокат повідомив журналістам, що його підзахисний перебуває в лікарні, але не повідомив, у якій саме. Місцеві ЗМІ, посилаючись на джерела в албанській поліції, повідомили, що Лала залишив межі країни. У самій поліції цю інформацію коментувати відмовилися.

Влада поки що не видала ордера на його арешт. Голова спецпрокуратури Арбен Края сказав, що наказ буде видано після того, як вирок суду винесуть у письмовій формі.

Адвокат Лали пообіцяв оскаржити вирок, який він вважав несправедливим.

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Лала був обраний генеральним прокурором у 2012 році та залишив посаду у 2017 році після закінчення свого п’ятирічного терміну.

В останні дні перебування на посаді тодішній посол США в Тирані Дональд Лу звинуватив його в тому, що він ворог реформи правосуддя в Албанії, яка запровадила процедури перевірки суддів та прокурорів з метою викорінення корупції та розкриття незаконного прихованого майна.

Через його підозру в причетності до корупції у 2018 році США заборонили Лалі в’їзд до країни.

Джерело: BalkanInsight

Фото: BlueprintGreece

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