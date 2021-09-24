Уряд Норвегії вирішив скасувати майже усі карантинні обмеження. Вони перестануть діяти з суботи, 25 вересня.

Відповідне рішення ухвалили за рекомендацією органів охорони здоров’я. Про це повідомила прем’єр-міністр Норвегії Ерна Солберґ.

– Тепер ми можемо жити майже так само, як жили до початку пандемії, – зауважила Солберґ.

За її словами, жити з вірусом доведеться, ймовірно, ще багато років, люди надалі заражатимуться і хворітимуть.

Але, як зауважила політик, ефект від вакцинації дозволяє більше не вдаватися до надзвичайних заходів. Станом на 24 вересня у Норвегії щеплені вже понад 90% дорослих хоча б однією дозою вакцини.

Напередодні Директорат з охорони здоров’я та Інститут громадського здоров’я рекомендували владі скасувати обмеження та повернути країну до нормального повсякденного ритму життя з підвищеною готовністю.

Так, ці відомства вважають, що епідемія в Норвегії вже під контролем і немає ризику, що спалах може призвести до перевантаження у лікарнях.

Норвегії рекомендували скасувати вимогу дотримання дистанції в 1 м, обмеження на зустрічі і масові заходи, обмеження у закладах харчування.

Водночас діятиме вимога ізолювання, якщо людина підозрює у себе коронавірус або знає, що хвора.

Раніше Норвегія тричі відкладала перехід до фінального етапу скасування карантинних обмежень.

Окрім того, у Португалії скасовують більшість карантинних обмежень з 1 жовтня. Адже у країні вакциновано понад 8,5 млн осіб, тобто 83,4% від усього населення.

Водночас Україна з 23 вересня посилила карантин, запровадивши жовту зону. Це означає, що на всій території країни діятимуть певні обмеження, які стосуються роботи закладів культури, транспорту тощо.

Джерело: NRK