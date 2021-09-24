Кандидат у канцлери Німеччини назвав умову, за якої Північний потік-2 можуть зупинити

Російський газопровід Північний потік-2 зупинять у разі, якщо РФ зловживатиме ним і порушуватиме інтереси України.

Про це повідомив кандидат у канцлери Німеччини та лідер партії Християнсько-демократичний союз Армін Лашет.

Він пояснив, що Німеччині потрібен цей проект, оскільки, якщо країна відмовляється від вугілля та ядерної енергетики, очевидно, що їй знадобиться газ найближчими роками.

– Для мене важливо те, про що домовився уряд Німеччини — геополітичні гарантії для України. Щоб країна не постраждала від запуску. Якщо Росія поставить це під сумнів, проект буде негайно зупинено, – запевнив Лашет.

10 вересня стало відомо, що російський газопровід Північний потік-2 повністю добудували. Пізніше у Федеральному мережевому агентстві Німеччини (Bundesnetzagentur) повідомили, що отримали всі документи на сертифікацію газопроводу як незалежного газотранспортного оператора. Їхній розгляд може тривати чотири місяці.

Зі свого боку очільник правління НАК Нафтогаз України Юрій Вітренко не виключає, що Росія може припинити постачання газу до Європи через Україну після запуску Північного потоку-2.

Але водночас вона продовжить платити за використання української газотранспортної системи (ГТС).

Джерело: Телеканал Дом