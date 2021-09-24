На кордоні Польщі та Білорусі виявили тіло мігранта з Іраку

Тіло мігранта з Іраку, який намагався потрапити до Європейського Союзу, виявили на кордоні Польщі та Білорусі.

За заявою Європейської прикордонної служби, групу мігрантів з Іраку затримали минулої ночі за 500 метрів від білоруського кордону.

– Один із чоловіків помер, ймовірно, внаслідок серцевого нападу, незважаючи на надану йому медичну допомогу, – повідомили у Європейській прикордонній службі.

Тобто це п’ята людина, яка померла на польсько-білоруському кордоні за тиждень.

У серпні європейські прикордонники зафіксували загалом більше 3,5 тис. спроб мігрантів з країн Близького Сходу і Африки нелегально потрапити на територію ЄС, аби отримати паспорт біженця, з території Білорусі. У вересні таких спроб вже понад п’ять тисяч.

У Польщі та інших європейських країнах звинувачують у цьому Мінськ, вони вважають, що білоруське керівництво має намір загострити ситуацію з напливом мігрантів до ЄС.

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Кореспондент сайту журналістських розслідувань Bellingcat заявив, що Федеральна служба безпеки (ФСБ) Росії під виглядом біженців з Білорусі впроваджує в Україні власних агентів.

За словами репортера Христо Грозева, в Україні перебуває досить багато шпигунів ФСБ.