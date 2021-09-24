Колишній очільник адміністрації Каталонії та лідер каталонських сепаратистів Карлес Пучдемон був затриманий на Сардинії італійською владою.

Іспанія звинуватила його у підбурюванні до сепаратистського референдуму за незалежність у 2017 році, який іспанський суд визнав незаконним.

Тоді він був президентом Каталонії, але після голосування втік до Бельгії. Він проживає там і є депутатом Європейського парламенту.

Затримання відбулося на підставі міжнародного ордера, виписаного іспанською владою.

Але, адвокат Пучдемона Гонсало Боє припускає, що дію цього ордера було призупинено Судом Європейського Союзу.

El President Puigdemont ha sido detenido a su llegada a Cerdeña donde acudía como eurodiputado; esta detención es en función de la euroorden de 14 de octubre de 2019 que, por imperativo legal -según establece el Estatuto del TJUE, se encuentra suspendida. — Gonzalo Boye (@boye_g) September 23, 2021

Італійська поліція чекала на його прибуття в аеропорту Альгеро на Сардинії. Пучдемон відправився на середземноморський острів, щоб взяти участь у каталонському фестивалі фольклору.

Суддя в Сардинії повинен буде вирішити, звільняти його чи екстрадувати.

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Референдум 2017 року, коли регіональний парламент Каталонії проголосив незалежність, спричинив найглибшу політичну кризу Іспанії за останні десятиліття. Офіційний Мадрид тоді запровадив пряме правління над регіоном.

Після того як Пучдемон та двоє його колег-міністрів втекли, Іспанія ув’язнила дев’ятьох каталонських лідерів за підбурювання до заколоту та їхню роль у референдумі за відокремлення. У червні їх помилував прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес.

У липні Суд ЄС у Люксембурзі відмовив у поновленні депутатської недоторканності Пучдемону та його соратникам Антоні Комину і Кларі Понсаті, які виступають за незалежність Каталонії від Іспанії. У 2019 році всі троє були обрані в парламент ЄС, але не змогли приступити до виконання своїх обов’язків, бо цьому перешкоджала Іспанія.

Мадрид не перший рік домагається екстрадиції Пучдемона та його соратників. Але через парламентський імунітет влада Бельгії (де перебувають Пучдемон і Комин) та Шотландії (перебуває Понсаті) не могла дати хід запитам іспанської сторони.

Адвокат Пучдемона заявив, що влада цих країн не може виконати жоден із запитів, поки не винесуть остаточне рішення у справі.

Референдум про незалежність Каталонії місцева влада провела 1 жовтня 2017 року. Тоді за незалежність проголосували 90,18% жителів регіону, проти висловилися 7,83%. Офіційний Мадрид результати не визнав і назвав референдум незаконним.