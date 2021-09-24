Сотні тисяч людей у 99 країнах світу взяли участь в екологічних маршах через зміни клімату

Кілька сотень тисяч людей в 99 країнах світу сьогодні, 24 вересня, взяли участь у скоординованій серії екологічних демонстрацій, метою яких було спонукати владу діяти негайно у зв’язку зі змінами клімату Землі.

Світовий екологічний марш – перший, з початку пандемії коронавірусу, захід такого масштабу. Його організували за місяць до COP26 – конференції ООН зі зміни клімату 2021 року, що має відбутися в Глазго 31 жовтня. Захід триватиме майже два тижні – до 12 листопада.

Організатори стверджують, що люди зібралися на акції в понад 1,8 тис. міст і населених пунктів Європи, Африки, Північній і Південній Америці.

Зокрема, у ФРН за два дні до виборів в бундестаг на акцію вийшли понад 100 тис. осіб. Перед ними виступила шведська активістка Грета Тунберг.

– Так, ми повинні голосувати, ви повинні голосувати, але пам’ятайте – одного голосування не вистачить. Ми повинні і надалі виходити на вулиці, – сказала вона.

У Мексиці протестувальники вийшли до президентської резиденції – Національного палацу в Мехіко із вимогами до державної нафтогазової компанії Pemex представити план щодо відмови від вуглецевого палива.

У Бангладеш демонстранти виступали проти будівництва нових електростанцій, що працюють на вугіллі або газі.

У ПАР демонстрації організували в 12 містах в рамках триденного страйку із закликом до уряду замінити викопне паливо в сфері енергетики.

У Лондоні активісти виступали перед будівлею парламенту.

Пізніше екологічні акції відбудуться в Канаді, Бразилії та Аргентині.

За словами Тунберг, демонстрація у Німеччині, яку вона очолила, не є частиною виборчої кампанії якоїсь партії напередодні парламентських виборів в країні.

Активістка заявила, що заходи покликані насамперед привернути увагу людей до проблем клімату.

Фото: Climate Reality