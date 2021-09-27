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Дмитро Кудрявцев |

Інакше не буде євроінтеграції: Боррель закликав Сербію та Косово до деескалації конфлікту

Жозеп Боррель

Сербія та Косово мають припинити ескалацію насильства на кордоні, відвести від нього свої сили спеціального призначення та демонтувати блокпости.

З таким закликом виступив верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

– Подальші провокації, односторонні та неузгоджені дії неприпустимі, – підкреслив дипломат.

За його словами, обидві сторони конфлікту мають піти на компроміси, аби розрядити ситуацію в регіоні та не допустити її подальшої ескалації.

При цьому Боррель пообіцяв, що Євросоюз докладе всіх зусиль, щоб налагодити діалог між сербами і косоварами.

Політик також зазначив, що вся відповідальність за ризики для безпеки й благополуччя місцевих громад лежатимуть на президенті Сербії Александарі Вучичі та прем’єр-міністрі Косово Альбіні Курті.

Верховний представник ЄС в черговий раз закликав почати діалог про створення умов для примирення, співпраці і, як наслідок, регіональної стабільності.

Він також зазначив, що подальша євроінтеграція обох держав буде залежати від того, чи зможуть Белград і Приштина знайти спільну мову.

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Причиною чергової ескалації стала блокада відразу двох пунктів пропуску косовськими сербами, які таким чином висловлювали протест проти вимоги міняти сербські автомобільні номери на місцеві при в’їзді на територію країни.

Після цього уряд Косова ухвалив рішення направити туди сили спецпризначення, щоб відновити контроль над прикордонними переходами.

У свою чергу Сербія привела війська на прикордонних з Косово базах в стан підвищеної бойової готовності.

Фото: Depositphotos

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