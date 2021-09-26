Ісландія стала першою країною Європи, де більшість місць у парламенті отримають депутати-жінки.

Вибори відбулися в суботу, 25 вересня, а сьогодні було завершено підрахунок голосів.

Виявилося, що депутати-жінки отримали 33 мандати із 63-х у парламенті Ісландії (Альтінгу). Це 52% від загальної кількості парламентаріїв і на дев’ять місць більше в порівнянні з попередніми виборами 2017 року.

За підсумками виборів в Ісландії правляча урядова коаліція лівих та правих на чолі з прем’єр-міністром Катрін Якобсдоуттір зберігає більшість. Загалом партія прем’єра Рух лівих зелених, а також консервативна Партія незалежності і правоцентристська Прогресивна партія отримали 37 із 63 місць у парламенті.

Перед виборами лідери цих трьох політичних сил заявляли, що вестимуть переговори про продовження співпраці.

Варто зазначити, що ,на відміну від деяких інших країн, в Ісландії немає законодавчих квот щодо представництва жінок у парламенті.

Протягом тривалого часу Ісландія вважалася лідером у сфері гендерної рівності. Вона вчергове була визнана найбільш рівноправною країною у світі у звіті Всесвітнього економічного форуму, оприлюдненому в березні.

В Ісландії надають однакову відпустку по догляду за дитиною як чоловікам, так і жінкам. Перший закон про рівну оплату праці чоловіків і жінок у країні був ухвалений ще в 1961 році. Крім того, це була перша країна в світі, яка обрала президентом жінку в 1980 році.

Згідно з даними міжнародної організації Міжпарламентський союз (Inter-Parliamentary Union), наразі в жодній іншій країні Європи не перевищено 50% поріг за кількістю жінок у вищих законодавчих органах влади. Найближчою до цього є Швеція, в парламенті якої працює 47% жінок-депутатів.

Станом на зараз лише в п’яти країнах світу жінки займають не менше 50% місць у парламенті: це Руанда (61,3%), Куба (53,4%), Нікарагуа (50,6%), Мексика (50%) та ОАЕ (50%).

Фото: Associated Press